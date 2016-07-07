Kritik NATO Zirvesi başladı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Polonya'nın başkenti Varşova'da başladı. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Zirvede yaklaşık bin NATO askerinin Rusya’ya karşı üç Baltık ülkesi ve Polonya’da konuşlandırılması, Karadeniz filosu, kara sınırlarında AWACS’ların (Airborne Warning And Control System) sayılarının artırılması, IŞİD ile mücadele, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı gibi konular ele alınacak.

NATO - Rusya görüşmesi 13 Temmuz'da

Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi’nin 13 Temmuz’da Brüksel’de toplanacağını duyurdu. Rusya’nın NATO nezdindeki büyükelçisi Aleksander Gruşko ise, NATO Zirvesi’nde alınacak askeri kararların 13 Temmuz’daki toplantının temel gündemini oluşturacağı uyarısı yaptı.

Merkel de dün Federal Meclis’te yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya’ya karşı oluşturduğu caydırma stratejisine destek vermiş ama aynı zamanda Moskova ile diyalog çağrısı da yapmıştı. Merkel “Avrupa’da kalıcı güvenliğe Rusya’ya karşı olarak değil, Rusya ile birlikte ulaşabileceğimiz konusunda hemfikiriz” demişti.

Zirveye kimler katılıyor?

Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın yanı sıra NATO üyesi 28 ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

Zirvede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkililer de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik edecek.

Türkiye güvenlik için havadan destek sağlayacak

Öte yandan, zirvenin yapılacağı PGE Naradowy Stadyumu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stada çıkan yollar kapatılırken, helikopterler de zirvenin yapılacağı alanın üzerinde güvenlik uçuşu gerçekleştiriyor.

Bu arada, zirvenin güvenliğinin havadan sağlanmasına Türkiye de destek verecek.

Fransa ve İngiltere'nin de destekleyeceği bu görev kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı, Polonya semalarında görev yapacak.

AB ile iş birliği anlaşması

Zirvede, ittifak üyelerinin savunma harcamalarını artırma yönündeki taahhütlerini yinelemesi de bekleniyor.

DAEŞ ile mücadele kapsamında ise zirvede, NATO AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarınca elde edilen bilgilerin, DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonla paylaşılmasına da karar verilecek.

AB ile iş birliği anlaşması imzalanacak zirvede ittifak liderlerinin, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyarlanmasını teminen Galler Zirvesi'nde aldıkları kararların uygulamasını gözden geçirmeleri, caydırıcılığı ve kolektif savunmayı pekiştirecek ilave tedbirlere onay vermeleri de bekleniyor.

Devlet ve hükümet başkanları seviyesindeki NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında ise Minsk Antlaşmaları'nın uygulanması dahil Ukrayna'daki son durum ele alınacak.