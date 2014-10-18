Erdoğan: Halkın özgür iradesi tecelli etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyarette bulunmak üzere gittiği Kabil'de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afgan halkı ilk defa bir seçimle yeni yönetimini oluşturdu. Halkın özgür iradesi tecelli etti" dedi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Afganistan'ın yeni Devlet Başkanı Gani'yi tebrik etti.

Erdoğan, "Afganistan'da bir milli mutabakat hükümetinin kurulmuş olması birlik beraberliğin geleceğe yansıması noktasında çok önemliydi. Bunun başarılmış olması her türlü takdirin üstünde. Bundan dolayı değerli kardeşimi kutluyorum. İnanıyorum ki, Afganistan'ın bundan sonraki yürüyüşü çok daha farklı olacaktır" diye konuştu.

Askeri törenle karşılandı

Kabil Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi İsmail Aramaz ve Afgan yetkililer karşıladı. Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalabalık araç konvoyuyla Kabil Devlet Başkanlığı Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani tarafından askeri törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından şeref kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gani, ülke bayraklarını da selamladılar. Erdoğan onuruna 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afganistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik ediyor.