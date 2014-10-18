T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Halkın özgür iradesi tecelli etti

Erdoğan, Afganistan'ın yeni Devlet Başkanı Gani'yi tebrik etti

18 Ekim 2014 19:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyarette bulunmak üzere gittiği Kabil'de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afgan halkı ilk defa bir seçimle yeni yönetimini oluşturdu. Halkın özgür iradesi tecelli etti" dedi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Afganistan'ın yeni Devlet Başkanı Gani'yi tebrik etti.

Erdoğan, "Afganistan'da bir milli mutabakat hükümetinin kurulmuş olması birlik beraberliğin geleceğe yansıması noktasında çok önemliydi. Bunun başarılmış olması her türlü takdirin üstünde. Bundan dolayı değerli kardeşimi kutluyorum. İnanıyorum ki, Afganistan'ın bundan sonraki yürüyüşü çok daha farklı olacaktır" diye konuştu.

 

Askeri törenle karşılandı

 

Kabil Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi İsmail Aramaz ve Afgan yetkililer karşıladı. Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalabalık araç konvoyuyla Kabil Devlet Başkanlığı Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani tarafından askeri törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından şeref kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gani, ülke bayraklarını da selamladılar. Erdoğan onuruna 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afganistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik ediyor.

 

ETİKETLER

erdoğancumhurbaşkanıafganistantebrikhalkın iradesitecelli etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24