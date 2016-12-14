Erdoğan: Halep’te tahliye sonrası yardımlar hızlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres’i aradı. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Halep için acilen toplanmalı. Türkiye olarak Halep'te tahliyeye odaklandık. Tahliye sonrası insani yardımlar hızlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle acil toplanma kararı almıştı. Toplantı talebi, Fransa ve İngiltere'den gelmişti.

Ne oldu?

Rusya ve Doğu Halep'te bulunan muhalif gruplar, bölgede kalanların tahliye edilmesi amacıyla ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, anlaşmaya Türkiye'nin arabuluculuk ettiğini bildirmişti.

Doğu Halep Yerel Konseyi Başkanı ise bölgeden beş otobüs dolusu sivilin ayrılması için kısa süreli ateşkes ilan edildiğini söyledi. Tahliyenin Uluslararası Kızılhaç Komitesi denetiminde TSİ 06.00'da başlayacağı belirtildi.