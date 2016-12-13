BMGK, Halep için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle acil toplanma kararı aldı.

Toplantı talebi, Fransa ve İngiltere'den geldi. Bugün (TSİ) 20.00'de yapılacak toplantıya BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da katılacak ve konseye Halep'teki son gelişmelere ilişkin bilgi verecek.

Öte yandan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halep halkı için trajik bir gün. Savaşın bile kuralları var ama rejim bu kuralların hepsini yıktı" dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Halep'te savaşın acilen durdurulması gerektiği çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun dün, Halep'te Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik katliama başladıkları iddiasının alarm verici olduğunu söylemişti.