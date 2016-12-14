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İstanbul'da Halep protestosu

​Protesto gösterisinde Rusya, İran ve Suriye aleyhine sloganlar atıldı

14 Aralık 2016 02:14

İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Suriye ordusunun Halep'te radikal örgütlere karşı yaptığı operasyonu protesto etti.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen grup, İstiklal caddesinde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

​Protesto gösterisinde Rusya, İran ve Suriye aleyhine sloganlar atıldı.

Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylem, grubun dağılmasıyla sona erdi.

Suriye ordusu dün, kentin doğusundaki militanları da püskürtmesinin ardından Halep’in kontrolünü ele geçirmişti.

Ordunun Halep'te radikal islamcı gruplara karşı yürüttüğü operasyonun başarıya ulaşmasının ardından, halk sokaklara dökülerek zafer kutlaması yapmıştı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin de bugün BMGK'da yaptığı konuşmada, Halep'in doğusundaki çatışmaların sona erdiğini ve kentin Suriye ordusunun kontrolünde olduğu bildirdi.

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