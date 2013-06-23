Erdoğan'dan çağrı: Evinize Türk bayrağı asın

Başbakan Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "Gezi yalan, hedef talan" dedi. Alandaki kalabalık Erdoğan'ın sözlerine "Dadaşlar burada, çapulcular nerede" sloganıyla karşılık verirken Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında flamaların asıldığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Cumhuriyet Anıtı'na ilişkin olarak "İçişleri Bakanı'na şunu dedim: '24 saat içinde AKM'yi temizleyeceksiniz, Meydanı temizleyeceksiniz ve anıtı temizleyeceksiniz. Arkasından da Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz.' Diyorlar ki polise talimatı kim verdi. Ben verdim, işgal kuvvetlerini mi izleyecektik" ifadesini kullandı. "Bu eylemlerden dolayı başkaları kazandı. Faiz lobisi kazandı, uluslararası sermaye çevreleri kazandı" diyen Erdoğan, Brezilya'da süren eylemlere dair de "Aynı oyun Brezilya'da oynanıyor. Farklı bahaneler altında Brezilya'ya zarar veriyor" dedi.

Erdoğan'ın "Evinize Türk bayrağı asın. Ama üzerinde herhangi bir sembol olmayan Türk bayrağı asın" diyerek sonlandırdığı konuşmasının satır başları şöyle:

Birileri burada bölge mitingi yapar, biz burada il mitingi yaparız. Dün Samsun'daydım, bugün Erzurum'dayız. bunun bir anlamı var. Burdan da Sivas'a gidebiliriz. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Erzurum düşman tarafında işgal edildiğinde adeta İstanbul işgal edilmiş gibi Tüm türkiye gözyaşlarına boğulmuştu. Ama o günlerde sadece Türkiye değil, sadece bu aziz millet eğil tüm dünya müslümanları gözyaşları dökmüş, dünyanın her köşesinde müslümanlar ellerini semaya kaldırıp dualar etmişti. Bu gece Beraat gecesi. Beraat gecesinin gündüzünde sizlerle bir aradayız. Anlamlı bir gün. Çünkü Erzurum mülk-i İslam'ın kilidir, Ehli imanın kalesidir.

Gezi yalan, hedef talan... Oyun bu... Çünkü AK Parti iktidarıyla talan bitmiştir. Ama bu millet size bu yolu açmayacak. Oyunu millet bozar, finali sandık yazar. Olay budur Eğer yüreğiniz varsa, dürüstseniz o zaman sandık geliyor, 8 ay var. Buyurun sandığa orada herkes boyunun ölçüsünü alır. Siz bizi iktidar yaptınız ancak siz indirirsiniz. Türkiye’deki son çirkin gösteriler karşısında Koala Lumpur’dan Cezayir’e, Somali’den Üsküp’e bize destek mitingleri yaptılar.

'Varsın tweetle saldırsınlar, dadaşımın iradesi var'

Erzurum demokrasiye sahip çıkıyor muyuz, sandığa sahip çıkıyor muyuz? Bizimle misin Erzurum? Bir miyiz, beraber miyiz, kardeş miyiz, hep birlikte Türkiye miyiz Erzurum? Halep ordaysa arşın Erzurum’da…

Dadaş sen burada olduğun müddetçe, sen böyle yiğit olduğun müddetçe Allah’ın izniyle bu ülkeye hiç kimse dokunamaz. Erzurum’da yer Allah’ü ekberdir, gök Allah'ü ekberdir, dağ Allahü ekberdir. Bu Allahü ekberi hiç kimse sarsamaz. Onlar tweetlerle varsın saldırsınlar, varsınlar Facebook’larla saldırsınlar, evvel Allah benim dadaşımın iradesi var. Bu iradenin üzerinde irade tanımıyoruz. Öyle Taksim’de Gezi’yi bahane ederek ortaya çıkanlar sandıkta bunun cevabını alacaklar. Çapulcular nerede dadaşlar nerede diyorlar. Bir milyon haber yalan haber yayınlasınlar, bunlar tutmaz. Tweetlerle sadece bu işi yaptılar. Sadece sizi yalan haberleriniz yatsıya kadar sürer ve yatsıda bu mum söner. Hepsi bir araya gelsin, üzerimize yürüsünler biz ya Fettah der bu tezgahların hepsini alt üst ederiz. Millet en başından itibaren bu oyunu gördü ve bozdu. Bunlar milletin hiç sesi çıkmayacak sanıyordu. Çünkü bunlar her zaman milleti aşağıladılar, Koyun, göbeğini kaşıyan adam, makarnacı, kömürcü dediler.

Zahide Nine Erzurumlu Nene Hatun'un evladıdır. Burada Aziziye Tabyası'nda nasıl kahramanca vatanını savunduysa Zahide Nine de o barbarlara vandallar karşı mertçe korkmadan söyleyeceğini söyledi. Utanmadan alçakça bu terbiyesizler Zahide Nine'ye para teklif ediyorlar. Kendileri satılık ya Zahide Nine'yi de satılık sanıyorlar. Benim param var dedi ve duruşundan taviz vermedi. İşte bu kadar terbiyesizler, bunlar güya sosyalist ama milleti tahkir ederler. Bu sosyalistlerin çoğu şimdi Bodrum'dalar. Çığırtkanlık yapanlar varya yeri geldiğinde Boğaz karşısında viskiyi yudumladıklarını çok iyi biliyoruz.

Almanya'nın eski şansölyesi bana dedi ki CHP'den sosyal demokrat olmaz dedi. Ben de onlara dedim ki biz sosyal adaletçiyiz.

CHP'nin genel müdürü SSK'yı batıran genel müdür. Maskerleri düştü, makarnacı dedikleri millet Ankara'da İstanbul'da Kayseri'de Türkiye'nin her yerinde bunlara karşı sesini yükseltti. Millet bunlardan illalah ediyor, millet sabrediyor. Daha da sabredeceğiz. Bu millete yaraşan ağır başlılıktır. Dün işte burada bir partinin genel başkanı vardı değil mi?

Bu ülkenin başbakanını sevmeyebilirsin ama hakaret etmek asla bir siyasetçiye yakışmaz. Ben onlara noların ağzıyla cevap vermem. kem söz sahibinindir. Günü gelecek, vakti gelecek sandıkta bunlardan hesap soracağız. Dün bizi Teyyo Pehlivan'a benzetmiş. Teyyo Pehlivan sensin ey Bahçeli. Bugüne kadar hep sen yenildin. Hikayeyi sana yanlış anlatmışlar.

İnternette nasıl tertipler kurduklarını, uluslararası medya ile nasılş bir tertip yaptıklarını tüm ahlaksızlıklarını tek tek deşifre edeceğiz. Müftü eşiyim deyip ortaya çıkan şahsın CHP ilçe başkanının eşi olduğu, bar işletmecisinin eşi olduğu ortaya çıktı. Foyası anında ortaya çıktı. Ortalık sakinleştikçe bunların başka tezgahları da tek tek ortaya çıkacak.

'Kurtuluş savaşı kahramanlarına hakaret ettirmeyiz'

İşte bakın müftü eşiyim diyenin maskesi anında düştü. Foyası anında ortaya çıktı. Karanlık ilişkileri tek tek ortaya dökülmeye başladı. Bunlar Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyor değil mi. Orada duracaksın. Kurtuluş savaşının kahramanlarına biz bu hakarete ettirmeyiz. Kurtuluş savaşının askerleri camiye ayakkabıyla girip içki içmiyordu. Aksine denize döküyordu. Şimdi bunların görüntülerini tek tek çıkartıyoruz ve hesabını soracağız. Kurtuluş savaşının yiğitleri başörtülüye el uzatmıyordu tam tersine el uzatanların ellerini kırıyordu.

Biz onların torunuyuz hesabını soracağız. Kurtuluş savaşının askerleri bayrak yakmıyor tam tersine o bayrak için kanlarını döküyordu. Hatta Yunan bayrağını yerden alacak kadar vakar gösteriyordu.

Gençleri çevre diye kandırdılar. Sizi kullandılar. Gazi Mustafa kemal kendi ülkesini başka ülkelere şikayet eden bir lider değildi. Bu genel müdür bizi Almanya’ya, Hollanda’ya şikayet ediyor. Senin eğer zerre kadar ferasetin varsa millete git. 8 ay sonra sandıkta her şey meydana çıkacak. CHP ne diyor. “Biz Atatürk’ün partisiyiz, biz cumhuriyetin en eski partisiyiz” diyor. Yaptıkları ne her fırsatta Türkiye’yi şikayet etmek. AKM’de terör örgütü paçavralarıyla Atatürk’ün posterlerini yan yana getirdiler. Dört beş gün devam etti bu görüntü. Yurtdışından döndüm. Tahammül edilemez hale geldi durum.

'Polise talimatı ben verdim'

Orada 3-5 gün bunlar vardı. Yurtdışından döndüm, baktım hala duruyor. İçişleri Bakanı'na şunu dedim: 24 saat içinde AKM'yi temizleyeceksiniz. Meydanı temizleyeceksiniz ve anıtı temizleyeceksiniz. Arkasından da Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz dedim. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi. Ben verdim, işgal kuvvetlerini mi izleyecektik. Dünya zil takıp oynasın diye bunu mu seyredecektik. Oralar temizlendi, Taksim Meydanı temizlendi. Gezi Parkı temizlendi. Şu an ağaçlar ve çiçeklerle donatıldı. Şimdi Gezi Parkı'nı benim vatandaşlarımın hepsi gezecek. Benim gençliğim, çocukluğum oralarda geçti. Oraları çok iyi bilirim ama kusura bakmasınlar, oralar belli bir grubun parkı değil tüm halkındır.

Sen kamu düzenini bozmaya kalkarsan polis sana su da sıkar, biber gazını da sıkar. Kimsenin kamu düzenini bozmaya hakkı yoktur. Bu ülke demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Kardeşlerim, Avrupa Parlamentosu'ndan bize saldıranlara dedim. Önce İngiltere'ye, Yunanistan'a, Almanya'ya, Yunansitan'a bakın. Onları görerek bize böyle saldırmanızı biz yemeyiz, kusura bakmayın. Ankara'da Türk bayrağını yaktılar CHP ne yaptı soruyorum size. Sadece seyretti. CHP'nin vekilleri benim polisime ana avrat küfretti. Bir grup CHP'li milletvekili de utanmadan oradaki gençlere para dağıtıyordu. Bunlar bu. Şimdi, yine terbiyesizce dadaşların bu meydanı parayla doldurduğunu söylüyor. Ya sen AK Parti'nin burada yaptığı mitingleri izlersen, buranın nasıl dolduğunu zaten görürsün. Bunlar secaat arzederken sirkatini söyleyenlerden. Çünkü CHP'ye Erzurum'da su yok, bunu biliyorlar.

Şimdi buradan sesleniyorum, Reyhanlı'da 53 kardeşimizi şehit eden caniler bunların rehberleri çıktı. Peki dünya 53 vatandaşımız orada şehit edilirken sesini çıkardı mı? Avrupa Parlamentosu sesini çıkardı mı? Bu genel müdür sesini çıkardı mı? Bu işin içinde olanları inşallah kısa süre sonra onları da açıklayacağız. Şimdi kalkmış Türkiye'yi, Hollanda'ya Almanya'ya şikayet ediyor. Eğer bir şikayetin varsa bak millet burada. Söyleyeceğin bir şey varsa başka ülkelere değil, Erzurum'a, millete söyle. Bunlar bunu yapamazlar çünkü tarihleri boyunca milletle işleri olmadı. Her zaman millete rağmen iktidarda oldular.

Bak CHP'nin tarihine bak. Tek partili dönemin dışında tek başına iktidarda göremezsiniz. Yamalı bohça gibi kurulmuş koalisyon hükümetlerinde yamadır. Tek başına gelemediler. Onun için sandıktan çıkamıyorlar, bu yollarla çıkmayı deniyorlar. Şimdi CHP, göstericilerin arkasına saklanıyor. Yaptıkları ne biliyor musunuz? Polise ağır hakaretler.

Bakın burada bulunanlar da genç. Ama bu yollar menfaat karşılığı değil, bu yola inanarak girdiler. Bu gençler sadece halka hizmet, Hakk'a hizmettir diye yola çıktılar.

Hakaret ettiğin polis sana tepki göstermez ama sana bu millet sandıkta sana cevabını verir. İftira atıyorlar, çözüm süreciyle ilgili. Hakkari'de bir tek Türk bayrağı dalgalandıramayan CHP Türk bayrağını yakılmasına sahip çıktı. Polisimize en ağır hakaretler yaptı. Terör örgütlerinin paçavralarıyla Türk bayrağını yan yana salladılar. 76 milyon günlerdir bu barlarlığı bu şiddeti hep ibretle izledi. Bu çirkin manzaraları rahatsızlık içinde izledi. Bu eylemler sonrası Türkiye maalesef kaybetti. turizmde ekonomide uluslararası gücünde kaybetti. Bu eylemlerden dolayı başkaları kazandı. Faiz lobisi kazandı, uluslararası sermaye çevreleri kazandı. Aynı oyun Brezilya'da oynanıyor. Farklı bahaneler altında Brezilya'ya zarar veriyor.

Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürüp taşeronluk yapmaktan artık bu gençlerin vazgeçmesin gerek. Evlerine dönsünler. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye yola çıkanlar faiz lobisinin ücretsiz gönüllü askerleri olarak sokakta olduklarını gördük. Tencere tava ne iş? Gürültü kirliliği, çevre kirliliği. Taksim Meydanı'ndan yeşili çevrecilik adına yaparken gürültü kirliliğini de gözardı etmemelisiniz.

CHP Genel Başkanı ve onun hemşehrisi olan milletvekili sabah akşam provokasyon yapıyorlar. Alevi kardeşlerim bu oyuna gelmesin. Ülkemdeki bütün Alevilere sesleniyorum; Dersim katliamında iktidar hangi partiydi? CHP'nin iktidar olduğu dönemde böyle bir katliam gerçekleşti. CHP bu katliamdan ötürü özür diledi mi? Ama Tayyip Erdoğan bir başbakan olarak özür diledi. Özür diledik de ne oldu yine aynı terane devam ediyor. Kılıçdaroğlu çıkıp da özür dileyemedi. Bu oyunu bozmanız lazım, bazı ülkelerin CHP'yi medya kuruluşlarını kullanarak gerilim çıkarma girişimlerini görsün. 76 milyon bir olacağız diri olacağız.

Çarşamba günü akil insanlarla final görüşmesi yapacağız. Neler gördüklerini kendilerinden göreceğiz. Aylardır şehit haberleri saldırı haberleri almıyoruz. Türkiye'nin her yanında çok güçlü kardeşlik atmosferi var. Biz sizin başınızı öne eğecek hiç bir girişimin içinde olmayız. Allahu Ekber dağlarındaki şehitlerimizin ruhunu incitecek adım atmayız. Ne yapıyorsak sizlerden aldığımız yetkiyle yapıyoruz. Çözüm süreci birilerinin dediği gibi pazarlık değildir.

'Mezhep gerilimine karşı dikkatlı olun'

Özellikle Türkiye’de bir mezhep gerilimi oluşturmaya çalışan alçaklara karşı herkesin azami dikkat göstermesini rica ediyorum. Hem CHP Genel başkanı hem de onu hemşerisi milletvekili mezhep gerilimi yaratmak için çaba sarf ediyor. Tüm Alevi vatandaşlarıma sesleniyorum. Dersim katliamında iktidar hangi partiydi. CHP’ydi. CHP’nin iktidar olduğu bir dönemde böyle bir katliam gerçekleşti.

CHP özür diledi mi. Ama Tayyip Erdoğan bir Başbakan olarak özür diledi.

Bayrak çağrısı

Evinize Türk bayrağı asın. Ama üzerinde herhangi bir sembol olmayan Türk bayrağı asın. Ama üç hilali de açarız derseniz o da Osmanlı’nındır onunla da gurur duyarız.