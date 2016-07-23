Erdoğan: Genelkurmay Başkanı'nı gözaltına alanlar "Sizi Gülen ile görüştürelim" demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı gözaltına alan cuntacıların Akar'a, "Sizi kanat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim" dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan France 24'e konuştu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, sözlerinin ardından en çok tartışılan konu MİT'in istihbarat zafiyeti oldu. Dün Beştepe'te MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan'a "Çok kötü sınav verdiniz" dedi, Fidan'ın da "Ne emrederseniz onu yapmaya hazırım" yanıtı verdi. Ankara'da "Hakan Fidan görevden alınacak mı?" sorusu kulislerde dolarşırken dedikoduları bitirecek cevap Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Erdoğan, "İstifa kararının bana ait olduğunu bildirdiler, biz de müdahalede bulunmadık. Şu anda görevlerine devam edecekler" dedi.

"Yolda at değiştirmek doğru değil"

France 24 kanalına açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı "İstihbaratta bir eksiklik vardı, bir başarısızlık söz konusuydu" dedi. Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifalarını sunup sunmadığını da soruldu. Erdoğan, şimdilik bir karar alınmadığını söyledi.

Erdoğan, "istifa kararının bana ait olduğunu bildirdiler, biz de herhangi bir müdahalede bulunmadığımız için şu anda görevlerine devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı şu anda bir geçiş dönemi yaşandığını da vurguladı. "Yolda at değiştirmek doğru bir karar değil" dedi.

"Dünyanın pek çok ülkesinde

idam bugün uygulanan bir yöntem"

İdam konusunda sorulan bir soru karşısında "Dünyanın pek çok ülkesinde idam bugün uygulanan bir yöntem. Millet bunu istedikten sonra bizim için her şey değişir" dedi.

"ABD hâlâ belge istiyor"

Erdoğan AB - Türkiye ilişkileri hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Biz 53 yılıdr AB kapısında bekliyoruz. Bu süreçte AB'ye kabul edilmiş pek çok ülke oldu. Bunlar AB müttebasatına uygun ülkeler mi? Biz onların hepsinden çok daha önde bir ülkeyiz. Biz AB'nin imkanlarından istifade edecek bir ülke değiliz. Fasıllardan itibaren mağdur olan hep Türkiye oldu. Biz her zaman her olaya olumlu yaklaştık. Şu anda Türkiye'de 3 milyon Suriyeli, Iraklı mülteci var. Hepsi kapılarını kapatırken biz kapılarımızı açtık. Bir nevi Avrupa'ya kalkan olduk. Ancak yine de sözlerini tutmuyorlar. Bizden bazı şeyleri isterken seviyeli olmaları gerekiyor. Demokrasi ve hukuka saygılı olmalılar. Bizimle görüşmeden bu açıklamaları yapmak onları açığa düşürür. Bizim arkadaşlarımız onları bilgilendirmeye açık."

Biz ABD'nin bizden istediği teröristleri kendilerinden herhangi bir belge istemeden teslim ediyoruz. Biz şimdi Gülen'i onlardan istiyoruz onlar hâlâ belge vs istiyorlar. Belgeleri gönderdik, sonucunu bekliyoruz.