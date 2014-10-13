T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan geliyor diye dersler iptal edildi, öğrenciler okula alınmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akademik Yıl açılışına katıldığı Marmara Üniversitesi'nde olağanüstü önlemler alınması dikkat çekti

13 Ekim 2014 23:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi Akademik Eğitim Öğretim Yılı açılışına katılması nedeniyle üniversitede kuş uçurtulmadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, tüm derslerin iptal edildiği üniversitede öğrenciler de içeri alınmadı. Sıkıyönetim gibi uygulama bununla da kalmadı ve fakülte çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Yasaklara tepki gösteren Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri bir açıklama yayınlayarak  “Üniversitemize hoş gelmedin Tayyip!” dedi.

"Diktatör" diye başlayan açıklama şöyle:

ETİKETLER

cumhurbaşkanırecep tayyip erdoğanmarmara üniversitesi

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Gülen cemaatine ve gazetecilere benzetme: Lawrence'ler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSYK seçimlerine ilişkin olarak, 'Yargı mensuplarımız, yargıyı ele geçirmeye çalışan yapıya gereken cevabı sandıkta verdiler' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

Marmara Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılmak için İstanbul'a gelen Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24