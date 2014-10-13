Erdoğan geliyor diye dersler iptal edildi, öğrenciler okula alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi Akademik Eğitim Öğretim Yılı açılışına katılması nedeniyle üniversitede kuş uçurtulmadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, tüm derslerin iptal edildiği üniversitede öğrenciler de içeri alınmadı. Sıkıyönetim gibi uygulama bununla da kalmadı ve fakülte çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Yasaklara tepki gösteren Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri bir açıklama yayınlayarak “Üniversitemize hoş gelmedin Tayyip!” dedi.



"Diktatör" diye başlayan açıklama şöyle: