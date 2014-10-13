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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

Marmara Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılmak için İstanbul'a gelen Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü

13 Ekim 2014 23:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Beylerbeyi Sarayı'nda görüştü. Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış töreninden sonra, Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

Saat 17.00'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Beylerbeyi Sarayı'na gelerek Erdoğan ile görüştü. 1,5 saat süren görüşme Saat 18.30'da sona erdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Görüşmenin ardından önce Hakan Fidan'ın konvoyu çıkış yaptı. Hemen ardından, Erdoğan, 4,5 saat kaldığı Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrılarak Kısıklı'daki evine geçti.

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