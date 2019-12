-ERDOĞAN: ''GELECEĞİ KARDEŞLİK ÜZERİNE KURACAĞIZ'' ERZURUM (A.A)- 10.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ''Biz biriz, beraberiz, etle tırnak kadar bütünüz. Biz geçmişi kardeşliğin üzerine kurduk, Allah'ın izniyle geleceği de kardeşlik üzerine kuracağız'' dedi. Erdoğan, partisinin Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, ''Hele dadaş! Eyi misen, hoş musan?'' diye başlayan Erdoğan, Erzurum'un tüm ilçelerine selamlarını gönderdi. Erdoğan, şunları söyledi: ''Erzurum, kilidi mülkü İslamın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum, derbendi ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum... Erzurum'da bir kez daha, Alvarlı Efe Hazretleri'ni, İbrahim Hakkı Hazretleri'ni, Solakzade Hazretleri'ni, Şükrü Paşa'yı, Hacı Salih Efendi Hazretleri'ni, Nene Hatun'u rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kafkas Cephesi'nin, Doğu Cephesi'nin, Sarıkamış'ın tüm gazi ve şehitlerine, Erzurum'un efsanevi kumandanı Kazım Karabekir'e, buradan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun, Allah onlardan razı olsun.'' -82. MİTİNG- 22 Nisan tarihinde, Bayburt ve Gümüşhane'den ''bismillah'' diyerek genel seçim için yola çıktıklarını belirten Başbakan Erdoğan, bugün Erzurum'da 67. il mitingini yaptıklarını, ilçeler göz önüne alındığında toplam 82 miting gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gidemediği sadece 13 il kaldığını kaydeden Erdoğan, bu illeri de en kısa zamanda ziyaret ederek 81 ilin tamamıyla kucaklaşmış olacaklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bana Erzurum'dan güzel bir olay aktardılar. Iğdır'da bir baba... 3 çocuğu var, maalesef üçünde de karaciğer yetmezliği var. Bir gün, Sivas'ta uygun karaciğer bulunuyor. Karaciğer, çok hızlı bir şekilde, jet ambulansımızla Sivas'tan Erzurum'a, Atatürk Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'ne getiriliyor. Bu arada, babaya soruyorlar, hangi oğluna nakil yapalım diyorlar. Bir baba için belki de soruların en zoru bu. Ama birini seçmek zorunda. En küçüğü olsun diyor. Erkan'a nakil yapılsın... Jandarma hemen yola çıkıyor, Erkan'ı, Ağrı Dağı'nın eteklerinde çobanlık yaparken buluyor, hemen alıyor, onu da çok hızlı şekilde Erzurum'a getiriyor. Erkan'ın şu anda sağlığı yerinde ve yarım bıraktığı okuluna devam ediyor. Yahu bundan ötesi var mı? Bundan daha büyük paye var mı? Bundan daha onurlu bir rütbe var mı?'' -''BUNDAN DAHA BÜYÜK PAYE VAR MI?''- Yollarla, hızlı trenlerle, uçaklarla sevenleri kavuşturduklarını belirten Başbakan Erdoğan, bundan daha güzel bir şey olmadığını dile getirdi. AK Parti iktidarı döneminde, gece gündüz çalışarak Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: ''Benim öğrenci kardeşim, Erzurum'dan İstanbul'a telefon etti, 'iki saat sonra evdeyim' dedi, uçağa bindi ve anne babasıyla kucaklaştı. Bundan ötesi var mı? Hayatı boyunca köyünün pınarından su taşıyan Ayşe ninemin evindeki çeşmesinden su akmaya başladı. Allah aşkına bundan daha büyük paye var mı? Olur'un Tavusger köyünden, Ortiz köyünden benim amcam, benim teyzem, ilçe hastanesine geldi, orada insan muamelesi gördü, kapıdan çıkarken hayır duasını etti. Bundan daha büyük rütbe var mı? Bu ülkenin çocukları artık en modern eğitim imkanlarına kavuştu. Ücretsiz ders kitaplarıyla, bilişim sınıflarıyla, akıllı tahtalarla, her türlü maddi imkanları sağlanarak artık pırıl pırıl nesiller yetişiyor. Var mı ötesi?'' -''81 VİLAYETİN ŞEHİTLERİ KOYUN KOYUNA YATIYOR''- Çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini, gençlere aydınlık bir gelecek inşa ettiklerini anlatan Başbakan Erdoğan, hanımlar, beyler, emekliler, engelliler, yaşlılar için huzurlu bir Türkiye imar ettiklerini ifade etti. Demokrasi, özgürlük, insan dediklerini kaydeden Erdoğan, ''İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'' ve ''Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz'' diyerek adım attıklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Değil mi ki candır, bizim gönlümüzde yeri vardır. Şu Köprüköy'de, Pasinler'de, Narman'da, Horasan'da, Kars Sarıkamış'ta 81 vilayetin şehitleri koyun koyuna yatıyor. Erzurum burada ne ağıt yaktıysa, Rize'de benim dedem için de aynı ağıdı yaktılar. Sadece 81 vilayet değil... Saraybosna, Üsküp, Bakü, Batum, Bağdat, Şam, Kudüs, Erzurum'la aynı ağıdı yaktılar. Erzurum'un ağıdı nedir? 'Eledim eledim höllük eledim/ Aynalı beşikte canan, bebek beledim/ Büyüttüm, besledim, asker eyledim/ Gitti de gelmedi canan, buna ne çare'... Erzurum bu ağıda ne kadar gözyaşı döktüyse, emin olun Van, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis de aynı gözyaşını döktü. Biz kardeşiz, biz 74 milyon kardeşiz. Biz biriz, beraberiz, etle tırnak kadar bütünüz. Biz geçmişi kardeşliğin üzerine kurduk, Allah'ın izniyle geleceği de kardeşlik üzerine kuracağız.'' -''GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAMADIK''- ''Bu vatan bizim, bu bayrak, bu toprak, bu memleket bizim, hepimizin. 74 milyon, her birimiz, bu vatana aşkla, sevdayla kesinlikle bağlıyız'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''74 milyon, her birimiz, bu vatan için canımızı vermeye hazırız. Bu millet inanın asil bir millettir. Bu millet, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir millettir. Şunu lütfen unutmayın bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Şunu unutmayın Erzurum işgale uğradığında, sadece Türkiye değil, dünyanın tüm Müslümanları gözyaşı döktü. Erzurum'a düşman girdiğinde, Saraybosna ağladı, Mostar ağladı, Açe ağladı, İslamabad, Dakka, Bağdat, Musul, Halep, Kahire ağladı. İşte bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. İşte bugün de dünya Erzurum'a bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Ortadoğu'nun, Balkanların sokaklarında, Kafkasya'nın dağlarında Türkiye'nin sesi yankılanıyor. Mazlumlar, mağdurlar umutla Türkiye'ye bakıyor. İşte onun için pazar var ya şu pazar çok önemli, son derece önemli. 12 Haziran, Erzurum için önemli, Türkiye için önemli. 12 Haziran, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz, engelli kardeşlerimiz için, geleceğimiz için önemli. 12 Haziran, demokrasi için, özgürlük için, milletin artık kendi kendisine yapacağı yeni anayasa için önemli. 12 Haziran, çetelerle mücadele için önemli, yoksullukla mücadele için önemli.'' -''SANDIKLARI PATLATACAĞIZ''- Bugün televizyonda izlediği bir habere değinen Erdoğan, ''Şu anda tutuklu CHP adayı. Zonguldak'ta maşallah evlere bol bol koliler dağıtılıyor. Kolilerin içerinde de kendi reklam afişleri, büroşürleri, baya işi ilerletmiş başka ne yapsın para bol, imkan bol. Kendisi içerde ama dışarda da işte ücretli propanganistleri var. Ey CHP, sen busun bu. İşte burada, gerçek burada. Arşivlerin dili olsa da söylese. Sevgili Erzurumlu kardeşim, Dadaşım benim. 12 Haziran'da sandığa git, hür vicdanınla, elini vicdanına koyarak oyunu kullan. 12 Haziran'da Türkiye'ye oy ver, geleceğimize oy ver, istikrara, istikbale oy ver'' diye konuştu. Vatandaşlara ne diyoruz, kaç, 6-0'a var mıyız'' diye soran Erdoğan, ''Ne yapacağız, şurada bir yarın kaldı. Buradan ayrılacağız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Telefonlara sarılmaya var mıyız? Sandıklara sahip olacağız. Sandıkları patlatacağız. Oy pusulasının birinci sırasında ne var? Ampulün altına evet mührünü basmaya var mıyız? Sizin eliniz diliniz dert görmesin, Allah gücünüze güç katsın'' dedi.