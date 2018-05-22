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‘Erdoğan, gel dese temizlikçilik yaparım' dedi, 1. sıradan milletvekili adayı oldu

14 senedir belediye başkanlığı yapan Yağcı, 1. sıradan aday gösterildi

22 Mayıs 2018 17:44

Mart ayında yaptığı bir konuşmada “Recep Tayyip Erdoğan 'Gel Selim, benim kapımda temizlikçi ol' derse, temizlikçilik yaparım" diyen ve 24 Haziran’da aday olmak için 14 yıldır yürüttüğü Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Selim Yağcı, 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Üç dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Yağcı, Mart ayı sonunda Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında yaptığı konuşmada siyasi hedefleri arasında TBMM’ye girmek de olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan, 'Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol' derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız. AK Parti'ye gelen en küçük bir zarar, bunun bir neferi olarak en fazla beni yaralar."

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