"Erdoğan'a temizlikçi olurum" demişti; 8 kişi gelmedi, 1 kişi elendi, AKP'li başkanın kızı akademisyen olarak atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na alınacak 1 kişilik öğretim üyesi için 25 Aralık 2017'de ilana çıkıldı. 10 kişini müracat ettiği ilanda Personel Daire Başkanlığı ön değerlendirme sonucunu 12 Ocak 2018'de açıkladı. İddiaya göre, ALES puan sıralamasına göre en sonda olan AKP'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın kızı Hatice Ecem Gezer öğretim görevlisi yapıldı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, üniversite diğer birimlerin alım sonuçlarını yayınlarken Gezer'in başvurduğu kadronun sonuç ilanlarını yayınlamadı. 1 Şubat'ta yapılan sınav ve 2 Şubat'ta yayınlanan ilanda AKP'li başkanın kızı listede birinci sırada yer aldı. Sınava girmeye hak kazanan 8 kişinin ‘sınava gelmediği' belirlendi. ALES ve lisans mezuniyeti puanı daha yüksek olan Sema Ünver'e sınav puanı 45 verilerek kadro alması engellendi. AKP'li Yağcı'nın kızı Gezer ise 75 puanla öğretim görevlisi yapıldı.

“Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum” diyen AKP'li başkan Yağcı, öğretim görevlisi kadrosunu kazanan kızına tebrik ziyaretinde bulundu. Çiçeği kızına sunan Selim Yağcı, ziyaret fotoğrafının altına şunları yazdı: “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi olarak yeni görevine başlayan canım kızım, ilk göz ağrım Ecem Gezer kızıma hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele.”