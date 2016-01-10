Erdoğan: Gazeteciler, ne derece özgür olursa, ülkenin demokrasisi de o denli güçlü olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle yayınlanan mesajında, farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade imkanı bulduğu medyanın, sağlıklı bir kamuoyu için çok önemli olduğunu vurguladı.

DHA'da yer alan habere göre; Erdoğan'ın medya mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü" nü kutladığı mesajında şu ifadeler yer verildi:

"Büyük, köklü ve güçlü ülkeler, çok sesli, renkli, etkin, modern teknoloji ile donatılmış basın yayın organlarına sahiptir. Günümüzde sağlam toplumsal yapısı, özgüveni yüksek, demokratik işleyişi kuvvetli, sosyo-ekonomik kimliği olan ülkelerin çok sesli medya organları, kendi vatandaşlarını dünyadaki gelişmelerden anında haberdar edebilme yeteneğine sahiptir. Farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade imkanı bulduğu medya, sağlıklı bir kamuoyu için de çok önemlidir.

"Medya bağımsız olmalıdır"

Medya bağımsız olmalıdır; basında çalışanlar, gazeteciler, haberciler ne derece özgür olursa, ülkenin demokrasisi de o denli güçlü olur. Fakat basının özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Aslolan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesinin sağlanmasıdır.

Demokratikleşme ve şeffaflaşma politikalarında kilit rol oynayan basının, meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır.

Türk basın tarihi, sayısız başarılara imza atarken, maalesef 'fikrin namusu'nu zedeleyen, kendi bağımsızlığını hiçe sayan, ülke demokrasisini sekteye uğratan uygulamalara destek veren yayınlara da sahne olmuştur.

En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

"Sosyal medyanın aktif kullanımı doğru ile yalan haberin ayrımını zorlaştırdı"

Medyamızın, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere ayak uydurması, insanımıza en kaliteli yayınları yapması memnuniyet vericidir.

Çeşitlenen medya teknolojileri özellikle son yıllarda sosyal medyanın aktif kullanımı doğru ile yalan haberin ayrımını zorlaştırdı. Sosyal medya hızlı haber alma, kamuoyu oluşturma açısından olduğu kadar 'kara propaganda' bakımından da istenmeyen yayınların platformu haline geldi. Doğru haber vermek kadar bu kara propaganda malzemelerini ayıklamak da habercilerimizin yükümlülükleri arasına girdi.

Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum."