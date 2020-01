10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: Türkiye'de 33 gazeteci hapiste, iki yüzden fazlası yargılanıyor

JİNHA muhabiri Rojda Oğuz'un önceki gün Van'da tutuklanmasıyla hapisteki gazeteci sayısı 33'e yükseldi. Türkiye, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bu yıl gazetecilerin serbest bırakılması talepleriyle birlikte geçirecek.

Rojda Oğuz, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün de aralarında bulunduğu birçok gazeteci hakkında henüz iddianame bile hazırlanmamış durumda. Evrensel Gazetesi İzmir Muhabiri Eda Aktaş, dün, Bornova’da Barış İçin Kadın Girişimi’nin eylemini izlerken gözaltına alındı. Yargılanan gazeteci sayısı ise 200’ü aşmış durumda.

Ulusal ve uluslararası pek çok meslek örgütünün, 2015 yılında yayımladıkları raporlarda, Türkiye’de medyaya yönelik baskının boyutları gözler önüne seriliyor. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2015 yılı raporunda, “medyanın koşullarının Türkiye’de kötüleştiğine” vurgu yapılarak, Türkiye, Çin, Mısır, İran ve Eritre’nin ardından dünya çapındaki “en kötü beşinci zindancı” olarak nitelendirildi.

TGC’den rapor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 2015 Aralık ayında açıkladığı “Özgürlük İçin Basın” raporunda ise “Eleştiriye tahammülsüzlük, trol saldırıları ve iktidar yanlısı yazarların ve gazetecilerin oluşturdukları bezdirme, caydırma saldırıları yüzünden daha birkaç yıl öncesine göre birçok hassas konunun iktidarın düşüncesinden farklı yaklaşımlarla ele alınması imkânsızlaşıyor” dendi.

Can Dündar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Eskişehirli gazeteciler için yazdığı mektubu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e verdi. Dündar’ın mektubu, Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri tarafından düzenlenen “Gazeteciler Gecesi”nde meslektaşlarına ulaştı. Dündar, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Silivri Cezaevi’nde her zamankinden daha çok çalışarak kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz vahim koşulları ancak cesaretle, dayanışmayla ve özgürlüğe sımsıkı sarılarak değiştirebiliriz. Mesleğimiz her zamankinden daha zorlu koşullarda; ama ona her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu bilinçle ‘Gazetecilik: Asıl şimdi’ diyorum” diye yazdı.

Gazeteciler sokağa çıkıyor

Gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde taleplerini dile getirmek için İstanbul’da saat 12.00’da Tünel Meydanı’nda, Ankara’da saat 13.00’da Yüksel Caddesi’nde eylem yapacak. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK/ Basın-İş Sendikası tarafından yayımlanan ortak bildiride, “Baskılara, işten atmalara, şiddete, tutuklama ve cezalara hayır demek için, “Artık yeter, gerçekten ‘haber’ yapmak, üretmek, çalışmak istiyoruz’ demek için sokağa çıkıyoruz” denildi.