Erdoğan: FETÖ’nün Rusya ile ilişkilere kast ettiği anlaşılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Kasım 2015’teki uçak krizinden sonraki ilk görüşmelerini yaptıktan sonra iş dünyası ile buluştu. Bu toplantıda açıklamalarda bulunan iki lider, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkinin canlanması gerekliliğine vurgu yaptı. Erdoğan, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin "FETÖ’nün ülkelerimiz arasındaki ilişkilere kast ettiği bugün çok daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Putin, Türkiye ile geçmişteki ilişkilerin önemli neticeler kazandırdığını vurgulayarak "Biz sadece eski seviyeye ulaşmak istemiyoruz, daha ileriye götürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türk ve Rus iş çevreleriyle bir araya geldiğimiz bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2015 yılı 24 Kasım'ında meydana gelen o elim hadise, Rusya'yla iyi giden iyi ilişkilerimiz üzerine kara bir gölge olarak çökmüştür.

"FETÖ, ilişkilere kast etti"

Ülkemiz 2015 yılında iki seçim yaşadı. Aynı dönemde terörle ciddi mücadelelerimiz oldu. Demokrasi ve cumhuriyetimizin karşı karşıya olduğu saldırı, milletimizin sağduyusuyla geride kaldı. Fethullahçı terör örgütü ve arkasındaki güçlerin ilişkilere de kast ettiği anlaşılmıştır.

Türkiye'nin sağlam temellere dayanan güçlü ekonomisinin dayanıklılığına bu darbe vesilesiyle bir kez daha herkes şahit oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından piyasaların açıldığı andan itibaren güven ve istikrar iklimi kendisini göstermiştir.

16 Temmuz'da vatandaşların piyasaya sürdüğü dolara baktığımız aman 2.5 milyar dolardı.

Büyük projeler ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. 30 Haziran'da açılışını yaptığımız Osmangazi Köprüsü’nün ardından 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 20 Aralık'ta Avrasya hizmete açılacaktır.

2018'de İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı faaliyete geçecektir. Bu yıl içinde dünyanın en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini atmayı hedefliyoruz.

Sayın Putin'le baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde, ilişkilerimizi değerlendirdik. Biz 2008'de 38 milyar dolara çıkan ikili ticari hacmimizi yeterli bulmazken, geçen yıl 24 milyar dolara düştü. Daha önce ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi iddialı bir hedef belirlemiştik.

Biz bu hedefi yeniden gündemimize almamız gerektiğini düşünüyorum. Ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin kaldırılması halinde bu rakama süratle ulaşabiliriz.

Bunun için siz değerli iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor. Devlet yöneticileri olarak sizlerin önündeki engelleri kaldıracağımıza şüpheniz olmasın. Sayın başkanla da bu konuda hemfikiriz.Türkiye'nin 2002'den sonraki atılımlar birçok ülkeye örnek olmuştur.

"Akkuyu'nun hız kazanması önem taşıyor"

Şu anda Rusya ile ilişkilerimizde özellikle bir aksama gösteren Mersin Akkuyu Nükleer Santralimizin hız kazanması büyük önem kazanıyor. Bu 22 milyar dolarlık ciddi bir yatırım. 4500 megavatlık bir enerji gücüne sahip olmamızı sağlıyor. Aynı şekilde Türk akımı projesi şu anda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi. Çift hat olarak bu da hayata geçecektir.

"Savunma sanayinde atacağımız adımlar söz konusu"

Savunma sanayinde atacağımız adımlar söz konusu. Ortak yatırım fonu kurmak için çalışacağız, onu da bugün karara bağladık. Misafir olduğumuz St Petersburg başta olmak üzere diğer şehirle de Türk yatırımcımların ilgisini çekiyor.

Siz kıymetli iş adamlarımızdan ekonomik hedeflere yönelik süratli adımlar atmanızı bekliyoruz. Bu düşüncelerle şu anda aramızda olan Türk iş adamlarından Rusya'da yatırımları olan birçok isim var. İnanıyorum ki, bundan sonraki sürece daha fazla yükleneceklerdir.

Putin'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

Ekonomik ilişkilerimizi canlandırmaya ve restore etmeye hazırız. Son 20 yılda Türk şirketleri 1500 civarında proje yaptılar. Bahsettiğim projelerin maliyeti 55 milyar dolar. Çok yakında sağlam ve işbirliğine hazır olduğumuza inanıyorum.

Geçmişte olan işbirliğimiz önemli neticeler kazandırdı. Biz sadece eski seviyeye ulaşmak istemiyoruz, daha ileriye götürmemiz gerekiyor.