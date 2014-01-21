Erdoğan: Ey dünya, Suriye'deki vahşete sessiz mi kalacağız?

Brüksel'e giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kaldığı otelin önünde kiralanan tur otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada Suriye’deki insanlık suçunu ortaya çıkaran görüntüler ile ilgili, "Dünya televizyonlarda az önce Suriye’deki vahşeti izledi. Brüksel’den sesleniyoruz.. Ey dünya Suriye’ye karşı sessiz mi kalacağız?" dedi.

AKP destekçilerinin olduğu alanın biraz ötesinde TGB’li bir grup, “Hırsız Tayyip, Mustafa Kemal’ in askerleriyiz” sloganları atarak ayakkabı kutuları göstererek Erdoğan'ı protesto etti.

Erdoğan otobüs üzerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Ey dünya, sessiz mi kalacağız?'

“Dünya televizyonlarda az önce Suriye’deki vahşeti izledi. Brüksel’den sesleniyoruz.. Ey dünya Suriye’ye karşı sessiz mi kalacağız? Onbinlerce insanın nasıl öldürüldüğü gösteriliyor.

17 ve 25 Aralık sizleri rahatsız etmesin

Brüksel’de bu toplantıya müsaade eden Brüksel yönetimine teşekkür ediyorum. Bu demokratik gösteriye izin verdikleri için tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki AB ile yapılan görüşmeler AB’nin güç devşirmeleri noktasında farklı bir başlangıç olur diye ümit ediyorum. 17 ve 25 Aralık sizleri rahatsız etmesin. İftiralar asla yer bulmayacaktır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bunu bilesiniz.”

Erdoğan’ın hitap ettiği otobüsü üstünde, “Bizim sevdamız sınır tanımaz, Farklılıklarımız birliğimizdir”; meydana ise “Haşhaşilerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı", "Seninle her yer AKP ustam", "Bizler seninle bu yola kefenimizle çıktık", "Biz gönül nikahlıyız usta", "Adam izindeyiz” pankartları asıldı.