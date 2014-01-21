Suriye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir mi?

Suriye'de Esad rejiminin, ele geçirdiği muhalifleri işkenceyle öldürdüğü yönündeki fotoğraf ve belgeler, tüm dünyada ses getirirken, Suriye'nin Suriye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanıp yargılanmayacağı da tartışılıyor.

Suriye, UCM'ye üye bir ülke değil. Mahkemenin dava açabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor. Bu noktada gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda.

Rusya, Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisini üç yıldır Şam lehine kullandı. Bu da, konseyden, yargılama kararı çıkması ihtimalini zayıflatıyor.

Bugün ya da gelecekte bir dava olasılığı halinde ise üç hukukçunun onayından geçen belgelerin "suçlayıcı kanıt" olarak değerlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.