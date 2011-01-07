-ERDOĞAN: ''ERZURUM SPOR TARİHİNDE YERİNİ ALACAK'' ERZURUM (A.A)- 07.01.2011- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un artık sadece ata sporu ciritle değil, 25'inci Dünya Üniversite Oyunları'yla da spor tarihinde yerini alacağını belirtti. Başbakan Erdoğan, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları Tesisleri ile Erzurum İl Genel Meclisi Binası'nın toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmaya, tesislerin Erzurum'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek başladı. Erzurum'un bugün tarihi günlerinden birini yaşadığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, kentte bir bayram coşkusunun, çok büyük bir heyecanın hakim olduğunu dile getirdi. Bu anlamlı ve tarihi günde, önemli bir misafiri Erzurum'da ağırladıklarını kaydeden Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun da bugün bu coşku ve heyecana ortak olduğunu söyledi. Papandreu ve beraberindeki heyete ''hoşgeldiniz'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu Erzurum soğuğunda, gerek bana, gerek mevkidaşım Yorgo'ya gösterdiğiniz sıcak misafirperverlikten dolayı, sizlere, siz dadaş kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu resmi açılış törenine, Yunanistan Başbakanı'nın katılıyor olması bir başka açıdan da önemli. 20 gün sonra başlayacak olan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, aynı zamanda üniversite olimpiyatları olarak da biliniyor. Olimpiyat oyunları, tarihte ilk kez Eski Yunanistan'da, milattan önce 776'da yapılmıştı. Bugün, Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatları'nın öncesindeki bu açılış törenine, Yunanistan Başbakanı'nın da katılıyor olması bu açıdan son derece anlamlı ve son derece önemlidir. Şu anda Erzurum'un her köşesinde, beş yıldızdan oluşan ÜNİVERSİAD amblemini görüyorsunuz. Bu beş yıldız, beş kıtayı temsil ediyor. Tıpkı Olimpiyat oyunlarındaki, iç içe geçmiş daireler gibi, ÜNİVERSİAD amblemindeki beş yıldız da beş kıtanın dostluğunu, dayanışmasını, işbirliğini temsil ediyor. 20 gün sonra, bu beş yıldız Erzurum'dan parlayacak. 20 gün sonra, beş kıta Erzurum'da buluşacak. 27 Ocak-6 Şubat arası, 10 gün boyunca dünyanın gözü kulağı Erzurum'da olacak, sporun kalbi Erzurum'da atacak. Erzurum artık sadece ata sporumuz ciritle değil, 25. Dünya Üniversite Oyunları'yla da spor tarihinde yerini alacak.'' -''DADAŞ DEMEK, ZALİMİN HASMI, MAZLUMUN DOSTU DEMEKTİR''- Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak, Erzurum'un böyle büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasının gururunu taşıdığını belirten Erdoğan, büyük bir coşku içinde olduğunu ifade etti. ''Dadaş demek, yiğit demektir, mert demektir, cesur, özü, sözü doğru demektir. Dadaş demek, zalimin hasmı, mazlumun dostu demektir, merhamet demektir, kardeşlik demektir'' diyen Erdoğan, kendilerinin ve tüm Türkiye'nin dadaşın ne olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Erzurum'un, 27 Ocak'tan itibaren, dadaşı, dadaşlığı tüm dünyaya anlatma ve tanıtma fırsatını bulacağını anlatan Başbakan Erdoğan, beş kıtadan gelecek misafirleri, 50 ülkeden 3 bin 500 sporcu ve onbinlerce seyirciyi Erzurumluların en iyi şekilde ağırlayacağını bildiğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Erzurum soğuğunda, Erzurum'un sıcak misafirperverliğini herkese göstereceğinizi biliyorum. Şunu da burada hatırlatmak istiyorum: Erzurum'a gelenler, olimpiyat köyünü, spor tesislerini, spor karşılaşmalarını görüp geri dönmesinler. Onlara Erzurum mimarisini mutlaka gösterin. Onlara Erzurum kültürünü mutlaka tanıtın. Onlara Erzurum'un sıcaklığını mutlaka hissettirin. Gelenler, Erzurum Kalesi'ni, Çifte Minareli Medrese'yi, Yakutiye'yi, Üç Kümbetleri, Ulu Cami'yi, Rüstem Paşa Bedesteni'ni görmeden dönmesinler. Gelenler, ayran aşını içmeden, tandır ketesini yemeden, Oltu dönerini, kadayıf dolmasını tatmadan dönmesinler. Erzurum'un misafirleri, atabarını, ciriti görmeden gitmesinler. Erzurum, sadece başarılı bir organizasyonla değil, kültürüyle, tarihiyle, sıcaklığıyla herkeste iz bıraksın. Erzurum, zengin kültürünü, derin medeniyetini, köklü tarihini tüm misafirlere bütün ayrıntısıyla anlatsın. Biz Erzurum'a inandık, Erzurum'a güvendik ve bu büyük organizasyonu Erzurum'a kazandırdık. Allah'ın izniyle Erzurum'un da bu organizasyonu başarıyla tamamlayacağını biliyor, Erzurum'un bir kez daha tarih yazacağına tüm kalbimle inanıyorum.''