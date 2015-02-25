Erdoğan: Erkeğim diyor, ne erkeği ya, sen niye etekle dolaşıyorsun

TESKOMB heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Ekim olayları sırasında etek giyerek molotof atanları, "Erkeğim diyor, ne erkeği ya. Erkek pantolonla dolaşıyor, sen niye etekle dolaşıyorsun. Yani terörist ama her yola başvuruyor. Bununla ilgili bu kanun er veya geç çıkacak" sözleriyle eleştirdi.

6-7 Ekim’de Silopi’de, Cizre’de çıkan olaylarda maskeli ve etekli göstericiler için 'Er veya geç kanun çıkacak' diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Erkeğim diyor, ne erkeği ya. Erkek pantolonla dolaşıyor, sen niye etekle dolaşıyorsun. Maalesef bunlarla dolaşıyorlar, kendilerini gizliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Dürüst olun dürüst. Yani terörist ama her yola başvuruyor. Bununla ilgili bu kanun er veya geç çıkacak."