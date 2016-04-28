Erdoğan: Ergenekon'la alakalı ortada hiçbir şey yoktu fikrine katılmıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın "Örgüt yok, deliller hukuka aykırı" diyerek hükmü bozma kararı verdiği Ergenekon davasına ilişkin olarak, "Ergenekon’da da Balyoz’da da, kimileri haklı olarak yargılandıysa da, elbette haksızlığa uğrayanlar da oldu" dedi. "Adı tam öyle mi değil mi ayrı konu" diyen Erdoğan, "Ama ortada hiçbir şey yoktu fikrine de katılmıyorum. Zaten ortada bir şeyler de olduğu için yaşandı tüm bu sıkıntılar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mart 2015'te Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı konuşmada "Balyoz ve Ergenekon’da şahsım başta olmak üzere, tüm ülke aldatıldık" demişti.

Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar’ın haberine göre, Hırvatistan ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Yargıtay’ın kararı sonrasında Ergenekon yokmuş gibi bir algı gündeme geldi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

Tabii ki bu yargıyla alakalı bir konu. Bu tür konuların sulandırılması elbette doğru olmaz. Ama mesela ben bu konuda Sayın Başbuğ konusundaki itirazımda, kendisinin mesai arkadaşım olduğunu ifade etmiş; yargılanacaksa Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini daha o zaman söylemiştim. Ergenekon’da da Balyoz’da da, kimileri haklı olarak yargılandıysa da, elbette haksızlığa uğrayanlar da oldu.

“Ergenekon veya Balyoz gibi örgütler yoktur denemez” mi demek istiyorsunuz?

Adı tam öyle mi değil mi ayrı konu. Ama ortada hiçbir şey yoktu fikrine de katılmıyorum. Zaten ortada bir şeyler de olduğu için yaşandı tüm bu sıkıntılar.

Yeni bir süreç başlaması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Bu yargıyla alakalı bir konu. Aslolan ve de önemli olan, hakkın er ya da geç tecelli etmesidir.