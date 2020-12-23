Erdoğan duyurdu: 2021 yılı için KYK burs ve kredi miktarı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2021 yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi miktarının belirlendiğini açıklarken, lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira, doktorada ise 1950 lira verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 2021 yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi miktarının belli olduğunu duyurdu.

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"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu.

Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz.

Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatıracaktır."