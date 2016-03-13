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Yaşam

Erdoğan dünür adayını hastanede ziyaret etti

Sümeyye Erdoğan'ın dün akşam yapılacak nişanı damat adayı Selçuk Bayraktar'ın babasının rahatsızlığı sebebiyle ertelenmişti

13 Mart 2016 13:42

Kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılan dünür adayı Özer Bayraktar için hastaneye giden Erdoğan, yaklaşık dört saat bekledikten sonra ayrıldı. Bayraktar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Özbek, Özgür Altuncu Mehmet Aktaran, Ümit Türk ve Soner Hasırcıoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın dün akşam yapılacak nişanı, damat adayı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar'ın kalp rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle ertelendi.

Tarabya Huber Köşkü'nde bu akşam yapılacak nişan töreni nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Kısıklı'daki evlerinden saat 16.30 sıralarında Tarabya'ya hareket edecekleri sırada rahatsızlık haberi geldi.


Hastanede 4 saat kaldı


Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar'ın kaldırıldığı Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Özdemir Bayraktar'ın aort damarıyla ilgili rahatsızlık geçirdiği ve ameliyatta olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da saat 19.30 sıralarında hastaneye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise saat 20.30 sıralarında hastaneden ayrıldı.

 

Albayrak ve Kurtulmuş da ziyarete geldi

 


Ardından saat 20.30 sıralarında hastaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da ziyarete geldi. Albayrak yaklaşık bir saat kaldıktan sonra hastaneden ayrıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da hastaneye gelerek bir süre ziyarette bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Özdemir Bayraktar'ın aort damarıyla ilgili rahatsızlık geçirdiği ve bu nedenle ameliyata girdiği öğrenildi. Bayraktar'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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