Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, STK temsilcilerinin katıldığı yemekte konuşan Erdoğan, "Dolar zenginleri üretmek istiyorlar. ana diyorlar ki merkez bankasına çok vuruyorsunuz. Çıksın işte çözsün o çözecek ben mi çözeceğim. STK’lara ve işadamlarına sesleniyorum. Sakın dolar alarak köşeyi dönerim gibi bir yaklaşım içine girmeyin. Duvara çarparsınız" dedi.

Merkez Bankası'nı yönelik fazia indirimi ısrarı nedeniyle kendisine yönelik eleştirere yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu: "Bir taraftan da merkez bankasını köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Bana diyorlar ki merkez bankasına çok vuruyorsunuz. Çıksın işte çözsün o çözecek ben mi çözeceğim."

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

TBMM’de maske takıyorlar sonra özgürlükten bahsediyorlar. Molotofa özgürlük diye sokakta dolaşanlardan demokrasi olabilir mi? Bıçak doktorun elinde neşter olur hayat kurtarır ama katilin elinde can alır. Güvenlik paketiyle bunları engelleyeceğiz. Ama bir muhalefet, bir karşı çıkma. Sanki ülkede darbe kanunu çıkartılıyor. Dertleri nedir? Bu paket çıkmasın.

Demokratik çerçevede tepkini ortaya koyabilirsin ama ülkenin huzurunu bozamazsın. Türkiye büyüdükçe ekonomi de aradığı istikrarı buldukça birileri sokaktan medet umuyor, lütfen dikkat edin! Erbakan Hocamıza, Adnan Menderes’e aynı şeyler uygulandı. Bugün "Medya özgürlüğü yok" diyenler özgürce yazıyorlar. İşin gerisindeki, oyun başka. Her darbe önce elini vatandaşın cebine atar. Memleketin kaynaklarını peşkeş çeker. Bir kitapçık kriziyle bu ülke bir gecede fakirleştirilmiştir. 40 milyon dolar birilerinin cebine girmiştir. Bu üst aklın karşısında dün nasıl dimdik durduysak yine duracağız.



Yatırımcılarımıza, iş adamlarımıza yaptığınız uygulamalar bilesiniz ki size ters dönebilir. Verdiğiniz kredilerde kredi geri çağırmalarda kurallarını dışlına çıktığında bedelini siz ödersiniz. Dolar zenginleri üretmek istiyorlar. Bir taraftan da merkez bankasını köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Bana diyorlar ki merkez bankasına çok vuruyorsunuz. Çıksın işte çözsün o çözecek ben mi çözeceğim. STK’lara ve işadamlarına sesleniyorum. Sakın dolar alarak köşeyi dönerim gibi bir yaklaşım içine girmeyin. Duvara çarparsınız. Dere yatağında akar