Cumhurbaşkanı Erdoğan doların yükselişinin suçlusunu buldu; faiz lobisi

Dolar, Türk lirası karşısında dün de değer kazanmaya devam ederken tarihi zirvelere ulaştı. Dolar yedinci günde tırmanışını sürdürdü ve güne 2,57 seviyesinde başlayan Dolar/TL bankalar arası piyasada Dolar 2.62'yi aşarak yeni bir rekor kırdı. Dolar bugün güne 2,6081 Türk Lirası seviyelerinde başlangıç yaptı.

Doların yükselişi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Faiz Lobisi'ne değinerek 'malum çalışması var burada, dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

'Faiz lobisi iş başında'



"Her şeyden önce şu anda dolar, avro, faiz, bunları etraflıca ele aldığımızda karşımıza çıkan durum şudur: Bir defa burada faiz lobisinin malum bir çalışması var ama şu son gelişmeler, bir defa tamamıyla bir dolar-avro arasındaki parite konusudur. Bunu bir kenara koymak suretiyle ortaya bazı iddialar atmak çok çok yanlıştır.



Şunu açık ve net söyleyeyim, şu anda özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar, yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım çünkü burada yapılan spekülasyon, 'Doları piyasadan çekelim, Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştıralım' veyahut da Merkez Bankası'nın tüm bunlar karşısındaki tabii ki tavrı önem arz ediyor. Merkez Bankası Başkanı ve tabii ki Başbakan Yardımcısı, her ikisinin de bu konuyla ilgili söylemiyorum genelleme ile ilgili talepleri var.



Amerika dönüşü kendileriyle de oturup değerlendirme yapacağız. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Gelecekle ilgili neler yapılabilir, neler yapılamaz, belirlenmiş bir tarih yok. Amerika dönüşü sonrası bu görüşmeyi yapacağız."