Dolar rekor tazeledi; 2.6475'i gördü

Dolar/TL faiz artışı beklentilerine neden olan ABD istihdam verisinin ardından 2.6475 ile rekor kırdı.

ABD'de Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 5.5 olarak açıklandı. Bu, ABD açısından tahmin edilen yüzde 5.6 oranından olumlu. Tarım dışı istihdam artışı da 240 bin kişi olarak tahmin ediliyordu. O da beklentilerin üzerinde, 295 bin kişi olarak açıklandı. Bu rakamların ardından öğle saatlerinde Türk Lirası karşısında değer kaybetmeye başlayan dolar yeniden yükseldi ve 2.58'den 2,63 TL'nin üzerine çıktı, 2.6350 ile rekor kırdı.

'Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştırıyorlar'

Al Jazeera'nin haberine göre, Erdoğan spekülasyon vasıtasıyla Merkez Bankası'nın köşeye sıkıştırılmak istendiğini ve Erdem Başçı ve Ali Babacan ile görüşeceğini de söyledi:

"Burada yapılan spekülasyon doları piyasadan çekelim, Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştıralım... Merkez Bankası’nın tavrı önem arz ediyor. MB Başkanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın talepleri var. ABD dönüşü kendileriyle değerlendirmeler yapacağız."

Merkez Bankası'ndan dolaylı faiz artışı

Dolara yönelik önemli hamle ise Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası piyasaya bankaların nakit ihtiyacının 5 ila 6 milyar altında para sürerek, gecelik borçlanma faizlerinin 10.3'ten 10.6'ya çıkmasını sağladı. Direkt faiz indirimine gitmeyen Merkez Bankası bu yolla dolaylı faiz artışı sağladı.

Perşembe günü 2,60 TL sınırını aşıp 2.6290 lira düzeyine yükselen dolar, Cuma gününe 2.61 liranın üzerinde başladı. Dolar 2.6110 - 2.6120 lira aralığında hareket ederken, bu gelişmelerin ardından 2,61 TL seviyesinden hızla aşağı yöneldi ve 2.58 TL'ye indi. ABD istihdam verileri açıklanana kadar da bu seviyelerde kaldı.



Türk Lirası Ocak ayı sonundan itibaren tüm gelişmiş ülke para birimlerinde olduğu gibi değer kaybediyor ve Brezilya Reali ile birlikte en çok değer kaybeden para birimi.

Bir ayda yüzde 7.3 yükseldi



ABD para birimi 2.4490 liradan işlem gördüğü 5 Şubat'tan bu yana da yüzde 7.3 yükseldi. Doların 2.2365 lira düzeyinde bulunduğu Aralık ayı başından bu yana geçen üç aylık sürede kazancı ise yüzde 17.5 düzeyinde gerçekleşti.