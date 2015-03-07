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Erdoğan'ın açıklamasıyla düşen dolar, ABD verisiyle rekor tazeledi

ABD'de tarım dışı istihdam artışı 295 binle beklentilerin üzerine çıktı. Veri, ABD'nin faiz artışına yaklaştığı beklentilerini güçlendirdi

07 Mart 2015 10:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan`ın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’yı kabul edeceğini söylemesinin ardından 2,58`in altına kadar inen dolar ABD verileri sonrası 2,64`ü aşarak rekor tazeledi. Dolar 2,6386’dan işlem görüyor.

Önceki gece 2,6290 ile tarihi zirveyi gören ve dün sabah güne 2,61'in üzerinde başlayan dolar/TL Erdoğan'ın açıklamaları ardından kademeli olarak 2,5765'e kadar gerilese de ABD'den gelen veri sonrası tarihi zirveyi yeniledi. 

Dolar önce Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçti. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Erdoğan'ın açıklamalarında tonun bir miktar yumuşadığını düşünüyorum. Açıklamalarla birlikte piyasada ABD istihdam verisi öncesi dolar/TL'nin daha da yükselebileceğine ilişkin pozisyonların kapatıldığını gördük. Bu da kuru aşağı çekti" dedi.

Erdoğan, son dönemde kurda yaşanan dalgalanmada faiz lobisinin çalışmasının olduğunu belirterek, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve TCMB Başkanı Erdem Başçı ile Babacan'ın ABD'den dönüşü sonrasında görüşeceğini söyledi.

 

ABD verisiyle fırladı

 

Ancak dün öğleden sonra gelen ABD verilerinin ardından dolar 2,64'ü aşarak rekor tazeledi. Veri öncesi dolar 2,58'in altında seyrediyordu.  Dolar/TL 2,6410 ile  tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. ABD'de tarım dışı istihdam artışı 295 binle beklentilerin üzerine çıkmıştı. Veri, ABD'nin faiz artışına yaklaştığı beklentilerini güçlendirdi.

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