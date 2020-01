Erdoğan: Devletin ve milletin varlığına karşı her kurşunun, her bombanın, her çukurun hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Silvan, Varto ve Şemdinli'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak, "Devletin ve milletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun atılan her bombanın kazılan her çukurun hesabı sorulacak, cezası verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Genelkurmay Başkanlığı Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Devletin ve milletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, kazılan her çukurun hesabı sorulacak, cezası mutlaka verilecektir. Arkalarına aldıkları güçlerle Türkiye'nin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine saldıranlar hak ettikleri cevabı almaktadırlar ve alacaklardır.

Güvenlik güçlerimizin, masum insanların canlarına, mallarına zarar gelmemesi için gösterdikleri hassasiyeti istismar ederek ortada dolaşanlar, kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Dün de ifade ettiğim gibi, bunlara hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşulacaktır. Devletin ve milletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, kazılan her çukurun hesabı sorulacak, cezası mutlaka verilecektir."