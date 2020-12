Erdoğan: Enkazların kaldırılmasıyla inşaat çalışmalarına başlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,9 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'de açıklama yaptı. Erdoğan, evleri zarar gören vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını aktarırken, "Nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp, o alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz. Enkazların kaldırılması, ardından burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız" dedi.

İzmir'dei AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Erdoğan, deprem nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 885 kişinin yaralandığını aktardı. Deprem nedeniyle İzmir'e 24 milyon liralık ödenek aktarıldığını belirten Erdoğan, "88 ülkeden geçmiş olsun telefonları geldi. Hepsine şahsım ve tüm milletim adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlçemizde malum 14.51 itibarıyla merkez üssü Ege Denizi'nde bir deprem yaşadık. Şu an itibarıyla 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. Bunların içinde 3 tane ağır hastamız var. Şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103.

"Bütün bu süreci başta TBMM Başkanımız olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sağlık Bakanımız, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Politikalar, Tarım Orman, Milli Eğitim Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımızın sağlık durumları sıkıntı vesilesiyle yardımcısı süreci takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanımız, Kızılayımız, AFAD'ımız hep birlikte burada kurumlar olarak bulundular.

"İzmir Valimiz ve Belediye Başkanımız bu sürecin içerisinde yer aldı. Bütün bunlarla birlikte milletvekili arkadaşlarımdan, İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım Bey süreci yakın takip etti. Tüm milletvekili arkadaşlarım bu süreç içerisinde yer alırken, Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım da enkazların olduğu bölgelerde görev aldılar. Bütün bunların yanında yine Silahlı Kuvvetler olarak Genelkurmay Başkanımız işi yakından takip etti. Genelkurmay Başkanlığına ait 7 adet kargo uçağı full burada görev icra etti. Personel ve araçların sevkiyatına şu anda da devam etmekte.

"AFAD, Sakarya, Bursa ve Afyon'dan birer adet olmak üzere 3 mobil koordinasyon aracıyla, TIR'ıyla burada görev ifa etti. Bölgeye 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adedi burada kurulmuş durumda. Bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Bütün bunların yanında 24 milyon liralık ödenek gönderdik. Bunun ihtiyaca göre valimizin koordinesinde yapılacak taleple sürekli olarak devamı söz konusu.

"Burada yoğun bir şekilde rezerv alan temini çalışmalarını yürütüyoruz. Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp, o alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz. Enkazların kaldırılması, ardından burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız.

"Bu süre içerisinde yani ola ki vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerden kiralık yer bulanlara biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan vatandaşlarımız var, onların eşyalarının teminini sağlayacağız. En ufak bir sıkıntı yaşatmayacağız.

"Kaldı ki bunların dışında elimizde konteynırlarımız var, bunları da uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle bunlarda yaşam imkanlarını sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Gerek AFAD, gerek Kızılay, her türlü yemek ihtiyacını vs. her türlü karşılama imkanına sahip. Burada hamdolsun havalar şu an güzel, o da bizim için ayrıca avantaj. Kaldı ki bu hafta içerisinde de Milli Eğitim Bakanım açıklamayı yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. Tabii 1 hafta sonra durum ne olur derseniz, bunu yine Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli değerlendirmesini yapmak suretiyle uzatmak gerekirse uzatabilir.

"Bütün bunlarla birlikte dediğim gibi elimizde yurtlarımız var. Bu yurtlarımızda yoğun bir şekilde ailelerimizi misafir edebilecek imkanlarımız var. Vatandaşlarımız burada kalabiliriz demeleri halinde valilik ve AFAD koordinesinde buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var.

"3 bin kadar çadırı şu an zaten Kızılay ve AFAD İzmir'e getirdi. Şu anda hazır vaziyette. Bir kısım vatandaşlarımız zaten bu çadırlarda kalıyorlar.

"Bu vesileyle tabi dünyadan değişik ülkelerde sağ olsun bizleri sürekli arayan ülke liderleri var. 88 ülkeden geçmiş olsun telefonları geldi. Hepsine şahsım ve tüm milletim adına teşekkür ediyorum."