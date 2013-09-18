Erdoğan: Demokratikleşme paketi halkımızın birçok beklentisini giderecek

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Şu anda bir demokratikleşme paketi üzerinde redaksiyon çalışmaları yapılıyor. İnşallah ay sonuna kadar geniş bir basın toplantısıyla şahsım bu paketi açıklayacağız. Demokratikleşme paketinin halkımızın birçok beklentisini gidereceğini göreceksiniz” dedi.

Başbakan Erdoğan, Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’deki sağlık sisteminin dünya standartlarında olduğunu belirterek, “Bir vatandaşımız, hastanemize geldiğinde olağanüstü bir durum olmazsa, bütün işlemlerini bu kampus içinde halledecek ve şifa bulmuş halde evine dönecektir. Hastayı daha da hasta hale getiren, yoran bezdiren anlayışı zaten 11 yıllık dönüşüm içinde ortadan kaldırmıştık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetinin kalitesini daha da artırıyor, hizmet sunumunu çok daha kolaylaştırıyoruz” dedi.

“2023 hedeflerimiz arasında dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmak da var” diyen Erdoğan, “Büyük olmak, büyük ülke, büyük devlet olmak sadece rakamlarla sadece grafiklerle, ekonomik verilerle ölçülemez. Dünyanın en büyük, en güçlü ekonomisine sahip olup, bunu insanımıza yansıtamıyorsanız o büyüklük sadece kağıt üstünde kalır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük ülke olmak için, demokrasiniz de büyük olacak, hukukunuz da büyük ve tarafsız olacak, hızlı şekilde tatmin edici şekilde adalet dağıtacak. Gelecek tasarımlarınız büyük olacak yani genç, sağlıklı ve eğitimli bir nesle sahip olacaksınız.

Büyük ülke olabilmek için, devletinizin sosyal yönü güçlü olacak. Devlet insanına sahip çıkacak, insanını koruyacak, temel ihtiyaçlarını temin edecek. Kanuni ne diyordu… “Olmaya devlet cihanda” Mesele bu. Ecdadımız vatandaşımıza bir sağlıklı nefes aldırabilmek için devleti feda etmeyi göze almıştır.”

Demokratikleşme paketi

Başbakan Erdoğan, demokratikleşme paketi için, “Şu anda bir demokratikleşme paketi üzerinde redaksiyon çalışmaları yapılıyor. İnşallah ay sonuna kadar geniş bir basın toplantısıyla şahsım bu paketi açıklayacağız. Demokratikleşme paketinin halkımızın birçok beklentisini gidereceğini göreceksiniz. Yola çıkarken dediğimiz gibi her şey insan için dedik” dedi.

Huzurumuzu bozmalarına izin vermeyiz

Türkiye olarak hem kendi huzur ve istikrarımız ve hem bölgenin huzur ve istikrarı için dışarıda da barışı önemsiyor ve bunun için samimi bir mücadele veriyoruz. Komşu ülkelerle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler tesis etmenin gayreti içindeyiz.

Bizim Türkiye olarak hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Ancak içişleri boyutunu aşan bölgeyi doğrudan ilgilendiren, özellikle de kardeş bildiğimiz halklara zulüm haline dönen olaylar karşısında çok net duruyoruz.

Kendi halkını katleden zalim rejimlerin Türkiye sınırlarına saldırmasına asla göz yummuyor, müsamaha etmiyoruz. Türkiye’yi kaosa çekme yönündeki girişimleri son derece hassas şekilde izliyor, soğukkanlı bir şekilde gerekeni yapıyoruz. Türkiye içinde uygulanmak istenen kaos ve kışkırtma planlarına tahammülümüz, hoşgörümüz olamaz. Onların da cevabını veriyoruz vereceğiz. Biz her zaman serinkanlılığın, itidalin, sağduyunun yanında olduk. Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inandık ve böyle bir dünyanın mücadelesini verdik.

Hiç kimse de Türkiye’nin sabrını, soğukkanlılığını farklı şekillerde yorulmayıp test etmeye kalkmasın. Böyle bir yanlış karşısında hukuktan aldığımız güçle gerekli karşılığı vermekten de çekinmeyiz.

Eğer siz hukukun dışına çıkmak suretiyle, esnafımın tüccarımın işyerlerini yakıp yıkıp oraları dökerseniz, burada güvenlik güçlerimiz sizlere hukuk içinde gerekli cevabı vermek durumunda kalır. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizim birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi bozmaya kimsenin hakkı yok.