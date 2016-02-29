Erdoğan: Demek ki "AYM kararına uymuyorum, saygı duymuyorum" demem isabetli olmuş

5 gün sürecek Batı Afrika turu öncesi yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verdiği 'hak ihlali' kararına uymadığını ve saygı duymadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uçakta bu sözlerinin sosyal medyada yankı bulduğunun hatırlatılması üzerine "Demek ki konuşmam isabetli oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verilen hak ihlali kararıyla ilgili olarak, "Anayasa Mahkemesi, bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" demişti. AYM'nin 'basın özgürlüğü ihlali' kararına rağmen Dündar ve Gül'ün yargılanacağı davanın 'casusluk davası' olduğu iddiasını yineleyen Erdoğan, "Yerel mahkeme bu karara direnebilirdi. O zaman AYM’nin kararı boşa çıkacaktı. Tahliye edilen kişiler AİHM'e gideceklerdi. Oradan alacakları cevap da bellidir" diye konuşmuştu.

‘Terörist koridoru tehlikedir’

Milliyet'teki habere göre, Batı Afrika turuna Fildişi Sahili'yle başlayan Erdoğan, Suriye’nin üçe bölünebileceğine yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

“Bu bölünmeyle ilgili endişeler şu anda herkeste var. Bu aynı şekilde bizde de var. Niye? Çünkü PYD ve YPG’nin kuzeyde sağlamak istediği koridoru birileri destekliyor. Bu destekleyenlerin kimler olduğunu sizler de bizler de takip ediyoruz. Biz Türkiye olarak Suriye’nin kuzeyinde böyle bir koridorun oluşmasına imkan veremeyeceğimizi daha önce söyledik ve bu konuda da üzerimize düşen neyse, bunu yapacağımızı da söyledik. Çünkü orada oluşacak böyle bir terörist örgütlerin koridoru, bizim için her an bir sıkıntıdır, tehlikedir. Buna fırsat veremeyeceğimizi tüm dostlarımıza söyledik. Özellikle koalisyon güçleriyle bunu paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.”

'Demek ki isabetli’

Erdoğan, uçakta gazetecilerin “Yaptığınız açıklama sosyal medyada çok yankı buldu” hatırlatması üzerine, “Demek ki konuşmam isabetli oldu” yanıtını verdi.