Erdoğan “AYM kararına saygı duymuyorum” dedi, TBMM Genel Kurulu karıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyeleri ile verdiği kararla ilgili olarak "Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözleri Meclis Genel Kurulu'nu karıştırdı.

Hürriyet’in haberine göre, CHP'li Barış Yarkadaş ile AKP’li Mehmet Metiner'in tartışmasında araya giren vekiller kavgayı önledi.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "28 Şubat bundan sonraki dönemlerde bu kez de bir Cumhurbaşkanı eliyle, devletin başı eliyle yargıya yapılan bir darbe olarak anılacaktır" iddiasında bulundu. Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde tüm grupların 28 Şubat sürecine ilişkin konuşmalar yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili kararına ilişkin değerlendirmesini eleştiren Özel, "28 Şubat bundan sonraki dönemlerde bu kez de bir Cumhurbaşkanı eliyle, devletin başı eliyle yargıya yapılan bir darbe olarak anılacaktır. Bugün Cumhurbaşkanı ağzından ikinci 28 Şubat darbesini, ikinci 28 Şubat muhtırasını duymuş durumdayız" dedi.

Özel, Erdoğan'ın yargıya "balans ayarı" yapmaya yeltendiğini ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa Mahkemesine "had bildirdiğini" savundu. Anayasanın bugün ayaklar altında olduğunu ileri süren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'nın 103'üncü maddesinde kendine tanınan "sorumsuzluk halini" suistimal ettiğini söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı kararı eleştirmekle kalmıyor, tanımadığını ve uymayacağını söylüyor. Uymayacaksan ne yapacaksın? Burada esas ağzındaki baklayı çıkarıyor. Haftaya, yerel mahkemenin verdiği serbest bırakma kararına itiraz görüşülecek. Cumhurbaşkanı diyor ki 'alt mahkeme kararında direnmeliydi.' Gelecek hafta itirazın görüşülmesine karar vereceklere doğrudan bir talimattır. Buradaki ifadeler tavsiyenin üstündedir, talimat boyutundadır. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerini reddediyoruz ve tanımıyoruz. Bu açıklamalarını ikinci 28 Şubat darbesi olarak nitelendiriyoruz."