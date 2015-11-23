Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi yarına kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında yeni hükümetle ilgili bugün yapılması beklenen görüşme yarına kaldı. Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki görüşmenin, yarın saat 11'de gerçekleşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüşmesini erteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, sonra da yeni TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı kabul edeceği belirtildi.