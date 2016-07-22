Erdoğan, darbe girişimi sırasındaki bombalanan Meclis'teki hasarı inceledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaların hedefi olan TBMM’de oluşan zararı incelemek için Meclis’e gitti.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra Kahraman'ın makam odasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclisin bombalanan bölümlerinde inceleme yapacak ve Meclis Tören Salonu'nda konuşma yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iki bomba atılmış, atılan bombalar nedeniyle 2'si ağır 12 kişi yaralanmıştı. Meclis'te 4 partiden yaklaşık 100 milletvekili binada bulunuyordu.