Hürriyet yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, televizyonda gördüğü “faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına” ilişkin bir reklam sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dediğini yazdı.

Babacan, “Erdoğan’dan talimat: Lütfi, bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin” başlıklı yazısında Bakan Elvan’ın Erdoğan’a, “Bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindi, yakında Meclis’e gönderilecek” dediğini aktardı.

“Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikâyetler Erdoğan’a kadar ulaştı” diyen Babacan, söz konusu yasa teklifinin TBMM’ye verildiğini belirtti.

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