‘Faizsiz-peşinatsız ev-otomobil’ satış şirketlerine finansal sistem ve yasal altyapı oluşturuluyor: Sermaye şartı getirilecek

‘Faizsiz-peşinatsız ev-otomobil satış şirketlerinin ‘FPK’ sayısının son dönemlerde hızla artması ve bu şirketlere yönelik şikâyetlerin çoğalması üzerine çalışma başlatıldı. Şirketlerin amacı dışında çalışmaması ve para yatırılanların mağdur edilmemesi için, finans alt yapısı oluşturulması için taslak hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan imzalı habere göre, Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM’nin gündemine getirileceği öğrenildi. Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, “Şirketler grupları bir araya getiriyor. Burada, ‘her ay 1 milyon lira değerinde 10 kişiye ev alacağız’ deniliyor. Para toplanıyor ve belirtilen sayıda ev veya araba alınıyor. Şirketlerin illerde büroları var. Yani Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteriyorlar. Herkes katkısıyla verilen sürede, bir kişiyi konut sahibi yapıyor, amaç sırayla herkesin vaadini gerçekleştirmek” dediler. Ancak son dönemlerde bu tür şirketlerin kontrolsüz şekilde çoğaldığı, toplanan paraların amaç dışında kullanıldığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığı, aracı komisyonu olarak alınan bedellerin çok yüksek olduğu ve paranın iadesi söz konusu olduğunda yüksek kesintiler yapıldığına ilişkin şikâyetler gelmeye başladı. Mağduriyetin artması ve toplu iflasların yaşanmaması için yeni kurallar getiriliyor.

Buna göre, yapılacak düzenlemeyle şirketlere zorunlu yasal şartlar getirilecek. Toplanan paralar, toplanma amacı dışında kullanılamayacak. Şirket, başka alanlardaki faaliyetlerine bu paraları aktaramayacak. Bankalardan faiz elde etmek için kullanmayacak. Şirketlerin böyle bir faaliyete girebilmesi için 50 milyon liralık sermaye güvencesi sağlanacak. Şirketlere, aracılık ettikleri eşya ya da evler ile ilgili bildirim zorunluluğu getirilecek. Finansal sistem, yasal altyapıya kavuşturulacak.