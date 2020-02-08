Erdoğan'dan Shane Larkin'e Türk A Milli Takım forması hediyesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye vatandaşlığını alan Shane Larkin 'e A Milli Takım forması hediye etti.

Türk Milli Takımı'nda oynayacağını açıklayan Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye vatandaşlığı başvurusu kabul edildi.

Bu aydan itibaren milli forma giyecek olan Amerikalı Larkin'e, Erdoğan milli takım forması hediye etti.

Konuyla ilgili Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

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