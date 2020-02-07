Shane Larkin'in ismi değişecek mi?

Türk Milli Takımında oynayacağını açıklayan Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'in vatandaşlık başvurusu kabul edilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yıldız oyuncunun adının değişip değişmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Spor canlı yayınına bağlanan Türkoğlu, bu konunun ilerleyen süreçte gündeme geleceğini söyledi. Türkoğlu, bu konunun henüz konuşulmadığını belirtirken, "Bize de çok isimler geliyor. Güldüğümüz, takıldığımız isimler oluyor ama Shane Larkin ile konuşmadan yönlendirme yapmak istemiyorum" dedi.

Bu aydan itibaren milli formayı giyecek

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Hem bize hem de Anadolu Efes'e hayırlı olsun. Shane Larkin'in şu ana kadar ülkemizde gerekli saygıyı gördüğüne inanan birisiyim. Vermiş olduğu karardan sonra ona olan ilgi, alaka ve saygı daha da artacaktır. İnşallah şubatta ve şubattan sonra oynanacak maçlarda Larkin'i milli takım formasıyla göreceğiz.

"İsim konusu Larkin ile konuşacağız"

"O konuyu kendisiyle hiç konuşmadık. Biz sadece Larkin'in bir an önce Milli Takım'da oynaması ve Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için girişimlerde bulunduk. Kendisiyle oturup isim hakkında konuşmadık. Önümüzdeki günlerde bu mevzuyu konuşuruz. Bize de çok isimler geliyor. Güldüğümüz, takıldığımız isimler oluyor ama Shane Larkin ile konuşmadan yönlendirme yapmak istemiyorum. Bildiğim kadarıyla artık isim değiştirme zorunluluğu yok ama Larkin kendisine gösterilen sevgiye karşılık olarak dışarıdan gelecek teklifleri değerlendirecektir. İsim değişikliği yapacaksa da hepimiz sabırla bekliyor olacağız."