Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '5 soru' yanıtı: Böyle sorular soruyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara operasyonunda verilen şehitlerle ilgili sorduğu 5 soruya "CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, bir bölümü siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa CHP'nin başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Böyle sorular soruyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız." şeklinde yanıt verdi.

3 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, konuşmasının başında HDP ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan'dan HDP'ye: Hiçbir zaman parti haline gelemeyen bir parti

"Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliğiyle ilgili böyle bir konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemek en tabii hakkımızdır. Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek bir parti haline gelemeyen bir parti var. Terbiyesize bak. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki bu millet sizden önce onca şehidimizin ve gazimizin hesabını soracak. Hem de öyle bir soracak ki kimse bir daha benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek."

"Böyle sorular soruyorsa bunun arkasında başka niyetler ararız"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerine ilişkin sorduğu sorulara Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor. Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, tamamı yanlış olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Güya bize de sorular soruyor. Dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, bir bölümü siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa CHP'nin başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Böyle sorular soruyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız."

"Bu operasyonun sorumlusu elbette Türkiye Cumhuriyeti devletidir"

"Bu zatın terörün uluslararası boyutundan, terör örgütlerinin uluslararası alanlarda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Bu operasyonun sorumlusu elbette Cumhurbaşkanından bakanlarından, tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Geçmişte yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Biz milletimizle birlikte gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak, gerektiğinde büyük çatışmaları göze alarak, gerektiğinde tüm gücümüzle haykırarak, gerektiğinde sessizce bu harekatları gerçekleştirdik."

"Her fırsatta alenen veya sinsice terör örgütlerine destek verenlerin kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına girmeleri sadece midemizi bulandırıyor. Yapılan bilgilendirme toplantısının hemen ardından CHP grup toplantısında sergilenen pespayelik söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir. Bu sufli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma özellikle bunları da hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum."

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