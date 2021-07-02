Erdoğan: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile aşıları ücretle yapıyor; biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da ve İngiltere'de aşıların ücretle yapıldığı iddiasını sürdürürken, "50 sterlin, 100 Euro... Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler 'böyle olmaz belli bedel alın.' Hayır. Biz kim için varız. Halkımız için varız. Bütün vergiler nereden alınıyor, halkımızdan. Geri dönüşü nereye olacak, halkımıza... " diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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Konuşmasında Kanal İstanbul üzerinden CHP'ye bir kez daha yüklenen Erdoğan, "Kanal İstanbul projesindeki tartışmalarını takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı, ülkemize kazandırılan her projede yaşanmıştır. Aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tank Palet Fabrikası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık. İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz" dedi.

"Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tank Palet Fabrikası'nda fabrikamızda yapılan işleri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek için yoğun gayret içindeyiz. Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık. İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır.

Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz.

"Cumhur İttifakı, bütün gücüyle yoluna devam ediyor"

Cumhur İttifakı, bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Kürek Kano Tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda tesisin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele, bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi bugün açıyoruz. Yetmez. Bunun gerisi var.

Elmalı ve Kaynarca Topçu Göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol meydan park millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden olacak Cadde 54'ün açılışını da bugün yapıyoruz.

740 konut, 35 dükkan ile 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eserlerin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimiz, hizmet ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Geçmiş ihmallerin neticesi olan eksiklerini tamamlamayı hedefledik. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak çalışıyoruz.

"Herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda yükseldi"

Ülkemizde, esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda, önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek şekilde yükselmiştir. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerine, yatırımlarına bizim dönemimizde kavuşmuştur.

Sıkıntılarımız tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek azme biz sahibiz.

Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde şahit oldunuz, bırakın gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken biz Türkiye'yi her alanda en ileriye taşıdık.

Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile bu aşıları ücretle yapıyor. 50 sterlin, 100 avro... Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler, 'Böyle olmaz, belli bedel alın' Hayır.

"Bütün vergiler nereden alınıyor, halkımızdan. Geri dönüşü nereye olacak, halkımıza..."

Biz kim için varız. Halkımız için varız. Bütün vergiler nereden alınıyor, halkımızdan. Geri dönüşü nereye olacak, halkımıza...

Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yatırım ve işletmesinin önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Neden yapıyorlar dediler, biz de halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye dedik. Bu güzel hastaneyi neden yaptık? Hanım kardeşim kadın doğum hastanesinden daha güzel hizmet alsın diye. Salgın döneminde bu hastaneler can simidimiz olmuştur. Şimdi bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakaryamıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesi kazandırıyoruz.

Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaş üstü herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumak için bir an önce aşılarını olmalarını bekliyorum.

"Muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkün"

Muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkün. Biz ülkemizi SİHA, TİHA, tanklarla, topuyla, füzesiyle, helikopteriyle, uçağıyla, her alanda öne çekmeye çalışırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız. Karşı çıkarlar...

Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz. Bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletini gittikleri her yerde şikayet ederler.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz"

İşte Kanal İstanbul projesindeki tartışmalarını takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı, ülkemize kazandırılan her projede yaşanmıştır. Aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz.

Ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. Karşımızda bu ülke için tek bir dikili ağacı olmayan bir zihniyet var. Kim bu CHP. Elindeki 3-5 belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarladığı yalanlara milletimizin karnı toktur.

Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon, eski rakamla 30 milyar liralık yatırım yaptık. 3366 adet yeni derslik kazandırdık. Sakarya Uygulamalı bilimler Üniversitesini kurduk. 10639 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 44 adet spor tesisi inşa ettik. 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. 52 sağlık tesisis kazandırdık.

1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı. Yakında yapımına başlıyoruz. 100 yataklı acil durum hastanesi inşa ediyoruz.

Sakarya'ya sadece hızlı treni değil, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Modern metro araçlarını üretiyor. 1995'te temeli atılan Karasu limanını tamamladık. 2 baraj, 3 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 gölet daha inşa ediyoruz. Tamamladığımız tesislerle 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 38 bin araziyi daha sulamaya açacağız. Çiftçilerimize 2 milyar destek sağladık. Bay Kemal haberin var mı?

2002'de 167 bin sigortalı vardı bugün 300 bin sigortalı var şehrimizde. Sakarya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız.