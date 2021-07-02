Erdoğan: Tank-palet fabrikası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank-palet fabrikasına ziyarette bulundu. “Esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecesi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti Hazinemizin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" diyen Erdoğan, "Fabrikamızın işletmesini yürüten Türk firmasıdır. Kadrolarımız Asfat'ta bulunmaktadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim TSK'mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir" diye konuştu.

"Katar buranın finansal ortağıdır, Yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak devam eden Erdoğan, "Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Ne diyor? Katar'ın çocuklarını gençlerini, çocuklarını tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Desek ki gel ispat et yok böyle bir şey. Olamaz ve sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun bir gün sonra imtihanlar var. Sen bunu açıklıyorsun bir gün sonra imtihanlar var" dedi.

"Bizim seçim tarihimiz belli, haziran 2023"

"Buna karşı yiğidin mert olduğu hele hele bu itham üzerinden her kim ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır" diyen Erdoğan, "Nitekim bu fabrika ile ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Bunlarda yalan söylemek noktasında Allah korkusu olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir. Bu ara ne diyor, 6 ay sonra seçim var biz geliyoruz diyor. Sen bu 6 ayı daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli, haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister, ama dürüstlük bunların semtine uğramamış" sözlerini kaydetti.

"Bu fabrikamızda Fırtına Obüsü, Poyraz Mühimmmat Aracı tasarımı yürütülmektedir. Palet ve askı donanımlarının tasarım, imalatı ve bununla ilgili yenilemesi ile ilgili en önemli entegre tesis buradadır. Bunun yanında fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını karşılayan bir atölye de buradadır" diyerek fabrika hakkında bilgi veren Erdoğan, devamında da şunları kaydetti:

"İnşallah 2023'ün başında orduya teslim töreni yapacağız"

"Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi en kısa zamanda diyorlar. En kısa zaman ne zaman bunu söyleyin. Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Siz var mısınız? Evet biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ı inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de inşallah gerçekleştirecektir."

"Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız"

"20 Temmuz’da kuzey Kıbrıs’tayım, geniş bir ekiple orada olacağız ve geçen günü Avrupa Komisyon Başkanı işle konuşuyoruz. Diyor ki ‘Duydum ki Kıbrıs’a gideceksiniz.' Evet dedim gideceğim. 'Oradan sert mesajlar vermeseniz.' E dedim nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz ben o metni orada okurum! Yani bunlar kimin kim olduğunu hâlâ öğrenememişler. Ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan’ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin! Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Ve Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz."

"Şu anda üzerinde bulunduğum otobüs de BMC’nin; ayrıca bir zevk"

Erdoğan buradaki konuşmasını, "Şu anda üzerinde bulunduğum otobüs de BMC’nin. Bu otobüsten sizlere hitap etmek de bizim ayrıca bir zevk. Daha iyisi olacak" ifadesiyle sonlandırdı.

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