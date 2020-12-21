Erdoğan’dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözlerine karşılık, "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, CHP’li Özel’in TBMM’de 17 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik kullandığı sözlere de yer verildi. Özel'in konuşmasından bazı bölümlere yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

"Davalının ve mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastı ile 'diktatör' yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ terör örgütü öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak 'diktatör-tek adam' algısı oluşturmak maksadıyla içerde ve dışarda yaygın bir kampanya başlatılmıştır. Davalı ve mensubu bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'diktatör-tek adam' algısı oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında 'diktatör devrildi' algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır."

"Caydırıcı olmalı"

Özel'in sözlerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi ve hukuken himaye edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin de kararlarında, AİHM'e benzer şekilde, bireyin manevi varlığının parçası olan kişisel şeref ve itibarına keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle devletin yükümlü olduğunu belirttiği aktarılırken, manevi tazminatın şartlarının oluştuğu ve saldırının tekrarlanmaması için tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, bu sebeplerle Özel'in 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istendi. Dava Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

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