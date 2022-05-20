Erdoğan'dan Cahit Özkan'a MYK üyeleri önünde fırça: Bizi yoruyorsun, şahsi ikbalini düşünüyorsun

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin sözleri nedeniyle tepki çeken Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ı MYK üyelerinin huzurunda fırçaladığını yazdı.

Erdoğan’ın, "Bizi yoruyorsun. Bizi dinlemiyorsun. Saçma sapan programlara çıkıyorsun. Şahsi ikbalini düşünüyorsun. Bu işi parti için değil, şahsi ikbalin için yapıyorsun!" sözlerinin üzerine herkesin buz kestiğini yazan Saymaz, devamında gelen istifa sürecini de şöyle aktardı:

Erdoğan, Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a döndü.

"Ne yapalım?" diye sordu.

Yılmaz, "Krizimiz var. Bundan sonra Cahit Bey kürsüye çıktığında partinin mi, yoksa Cahit Bey'in görüşü mü sorarlar" dedi.

Erdoğan "Yani?" diye sordu.

Yılmaz, "İstifasını istemek zorundayız" diye devam etti.

Erdoğan, "Kimi öneriyorsunuz?" diye ekledi.

Yılmaz da Yılmaz Tunç'un adını verdi.

MYK oybirliğiyle kabul etti.

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TIKLAYIN - AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı