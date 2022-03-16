Erdoğan'dan AKP'li vekillere "Çırağan'da kesilen ağaçları gündeme getirin" talimatı: Bu iş CHP'yi bitirir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul milletvekillerine, İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki 112 tarihi çınar ağacı kesilmesini daha çok gündeme getirmelerini belirterek, "Bu iş CHP'yi bitirir" dedi.

İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki 112 tarihi çınar ağacı kesildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP milletvekilleri ile yaptığı toplantıda konuyla ilgili olarak talimat verdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığına uzanan bir siyasi serüvene sahip olduğu için Erdoğan’ın gözünde İstanbul’un yeri bir başka. O nedenle İstanbul’un üzerinde titriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beşiktaş’ta Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarını kestirmesine tepki gösteriyor. 'Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP’yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım' diye konuşuyor."

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