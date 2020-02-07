Erdoğan'dan AKP'li vekile: Bu cuma yine Üsküdar'dayım, o evi yıkmazsan gelir ben yıkarım Mustafa

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a Üsküdar’da bulunan evinin durumunu sordu. İstanbul depreminin ardından Ataş’ın evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, “Mustafa evini yıktın mı?” diye sordu. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki’nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini belirtti. Erdoğan ise bu yanıt üzerine, “Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar’dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa” diyerek espri yaptı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın kulis haberine göre, dün AKP Genel Merkezi’nde 61 milletvekilinin katıldığı kahvaltılı toplantıya başkanlık yapan Erdoğan basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı milletvekillerinin “Bürokraside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikâyetleri üzerine, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın” dedi.

Erdoğan ayrıca “Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” ifadesini kullandı. Bir milletvekili, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman aldığını ve büyük bir sorun haline geldiğini belirtirken Erdoğan kabine toplantısında bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

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