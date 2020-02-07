AKP’li milletvekillerinden Erdoğan’a: Polemiğe girmeseniz…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaman zaman milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapma uygulamasını yeniden başlattı. 50 dolayında ilk grup milletvekiliyle bir araya gelen Erdoğan’a, Kanal İstanbul başta olmak üzere CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla girdiği polemikler konusunda eleştiri geldi. Bir milletvekilinin, “Siz Cumhurbaşkanısınız. Belediye başkanlarını muhatap alacak açıklamalarda bulunmasanız” demesi üzerine Erdoğan, “Kanal İstanbul’un patenti bana ait, tabii ki konuşacağım” yanıtını verdi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, yaklaşık 3.5 saat süren ilk grupla yapılan toplantıda son günlerde Kanal İstanbul başta olmak üzere özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la girdiği polemikler Erdoğan’a anımsatıldı. Edinilen bilgiye göre, bir milletvekili, “Siz Cumhurbaşkanısınız, karşınızdaki ise büyükşehir belediye başkanı. Onlara siz cevap vermeseniz, belediye başkanlarını muhatap alacak açıklamalarda bulunmasanız” dedi. Erdoğan’ın bunun üzerine milletvekilinden bu konuda örnek vermesini istedi. Kanal İstanbul ile ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Erdoğan, “Kanal İstanbul diyemezsin. O benim projem, patenti bu garibana ait. Tabii ki bununla ilgili konuşacağım. Başka bir şey varsa onu ben bilmiyorum” dedi.

Bazı milletvekilleri, hükûmetin çok iyi işler yaptığını, ancak bunların halka anlatılamadığını belirterek, bakanların bürokratlarla birlikte bu konuda daha aktif olmalarını istedi. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u çok başarılı bulduklarını belirten bir milletvekili, “Sayın Bakan, bürokratları da yanına alıyor milletvekilleriyle illere geliyor, halka yaptıklarıyla ilgili bilgi veriyor. Diğer bakanlar da bunu yapmalı, genel müdürler de sahaya inmeli." önerisinde bulundu.