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Politika

Erdoğan: Çin'in toprak bütünlüğüne yönelen Doğu Türkistan'daki terör faaliyetlerini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi

30 Temmuz 2015 16:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Erdoğan, "Çin'in toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını" söyleyerek, Uygur Türkleri'nin işkence gördüğü iddialarına konu olan Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan "Doğu Türkistan'daki terör faaliyetlerini kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gezisi kapsamında Çin Devlet Başkanı Cinping ile bir araya geldi.

Sol Haber'in Şinhua'dan aktardığı habere göre, iki liderin görüşmesinde, Çin ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin devam etmesi ve siyasi güvenin artırılması kararlaştırıldı.

İki ülkenin de Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki durumdan etkilendiğini söyleyen Cinping, siyasi güvenin zenginleştirilmesi ve ikili dostluk ilişkilerinin temelinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Şi, Türk hükümetinin terörün her türlüsünün yanı sıra, Doğu Türkistan'da Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelen "terör faaliyetleri"ne karşı duruşu nedeniyle de memnuniyetini dile getirdi.

Çinli devlet adamı, iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin artırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Türkiye'nin Çin'le ilişkilere her zaman "stratejik bir perspektiften" yaklaştığını belirterek, iki ülke arasında stratejik işbirliğine bağlılığın da devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan, Çin'in birliğinden yana olduklarını belirterek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunduklarını söyledi. Erdoğan, Doğu Türkistan'da "terör faaliyetleri" yürüten Doğu Türkistan İslami Hareketi'ne de karşı olduklarının altını çizdi.

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