Erdoğan: Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar

Arda ERDOĞAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak\'ın enflasyon konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, \"Nasıl oluyor da kalkıp en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde diyorsun. Çünkü hayatları yalan, bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Ben resmi rakamları açıkladım, çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi\'ne katıldı. Programda bir konuşma yapan Erdoğan, geçen yıl ihracatta önemli başarılara imza atıldığını belirtti. Erdoğan, \"Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık. Sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık. İhracattaki artışın oldukça dengeli ve sağlıklı zeminde olduğunu görüyoruz. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 33\'ten 37\'ye çıktı. 10 sektörümüz 5 milyar doların üzerinde 5 sektörümüz de 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ürünleri ihracatında ilk defa 2 milyar doları aştık\" dedi.

\'DÜNYANIN 13\'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GELMİŞ DURUMDAYIZ\'

Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye\'ye gelen uluslararası yatırım tutarının 201 milyar doları geride bıraktığını söyleyen Erdoğan, \"Satın alma paritesine göre, dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. Yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri, başta ana muhalefet partisi olmak üzere, milletimizin moralini bozma ve umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki rakamlar farklı şey söylüyor\" diye konuştu.

‘HAYATLARI YALAN\'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak\'ın en yüksek enflasyon rakamlarının AK Parti döneminde gözlemlendiği yönündeki eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, 1990 yılından itibaren yıl yıl enflasyon rakamlarını açıklayarak, şöyle konuştu:

\"Bunlar resmi rakamlardır, öyle palavra rakamlar değil. Önce 1989\'dan başlayayım, oran 64,3 Anavatan iktidarı. Ardından 1990 oran 60.4, Anavatan iktidarı. Ardından 1991, oran 71,1 Anavatan iktidarı, tek partili dönem. Ardından koalisyonlar başlıyor. Sene 1992, çok enteresan DYP ve SHP o zaman CHP’nin biliyorsunuz adı SHP ve oran 66 enflasyon. Geliyoruz 1993\'e enflasyon oranı 71,1 DYP-SHP. 1994 yılına geliyoruz burada bir felaket var, iktidarda yine DYP-SHP var. Felaket ne, yüzde120.3 enflasyon. Ey CHP, o zaman adın SHP. İnkar ediyorsan et. Sene 1995, enflasyon oran 76,1 DYP-SHP. Sene 1996, enflasyon 79,8 iktidar Refah-DYP. Devam ediyorum 1997, enflasyon 99.1 hükümette Anavatan ve DSP var. CHP\'nin o zamanki adı da DSP. Sene 1998 enflasyon 69,7 Anavatan-DSP. Üçlü koalisyonlar dönemi başlıyor. Yine ortaklardan bir tanesi DSP. Sene 1999 enflasyon oranı 68,8. 2000\'e geliyoruz. Biraz düşmüş enflasyon 39, yine aynı üçlü koalisyon. 2001 üçlü koalisyon, yine enflasyon orada da 68,5. 2002’ye geliyoruz 29,8\'le yine üçlü koalisyondan biz devralıyoruz. Bunu ana muhalefetin kabul etmesi mümkün değil, kabul etmezler. Şimdi enflasyonun en yüksek AK Parti iktidarları dönemde olduğun söyleyen bu muhalefete ben şunu söylüyorum. Bak 2003 biz iktidardayız enflasyon 12.7, artık tek parti var. 2004- 9.4, 2005- 7.7, 2006- 9.7, 2007- 8.4, 2008- 10.1, 2009 burada ciddi manada bir düşüş 6.5, 2010- 6.4, 2011- 10.5, 2012- 6.2, 2013- 7.4, 2014- 8.2, 2015- 8.8, 2016- 8.5, 2017- 11.9. Geliyoruz 2018\'e 20.3, en yüksek bizim iktidarımız döneminde 2018. 16 yılın ortalaması nedir, 9.54. Ya nasıl oluyor da kalkıp en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde diyorsun. Çünkü hayatları yalan, bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Ben resmi rakamları açıkladım, çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar.\"

Kasım ayında açılan şirket sayıları hakkında bilgi veren Erdoğan, \"Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110. Kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylarda çok daha olumlu bir seyri ifade ediyor\" diye konuştu.

\'TURİZMDE TARİHİ REKORLARA İMZA ATTIĞIMIZ YILI GERİDE BIRAKTIK\'

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 milyon turistin aeğırlandıağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: \"Turizmde tarihi rekorlara imza attığımız yılı geride bıraktık. Yaklaşık 40 milyon turisti ülkemizde ağırladık bunlar tarihi rekor. Yaklaşık 26 milyar dolar civarında oradan gelirimiz var. Merkez Bankası rezervlerimiz Başbakanlığım döneminde 136 milyar doları buldu, bir düşüş yaşadık ama şimdi toparlanmaya başladık. Son rakam 92 milyar dolar düzeyine geldi. Milli gelirimizin yüzde 9’u olan kamu borç stokumuzun sürdürülebilirliği konusunda mali piyasalarda en küçük tereddüt bulunmuyor. Aynı zamanda yalan iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda ülke olarak iyi durumdayız.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlanan hedeflere kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, \"Asıl vermek istediğim mesaj; Türkiye’nin demokrasisiyle ekonomisiyle ve güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılığıyla yürümeye devam ettiği.\" diye konuştu.