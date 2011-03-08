-ERDOĞAN CHP'DEN ÖZÜR BEKLİYOR TBMM (A.A) - 08.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hiçbir belge ve bilgi olmadan İngiltere'de yayımlanan bir haber üzerinden Ak Parti'yi hedef alanların artık bir özeleştiri yapıp yapmayacaklarını öğrenmek istiyorum. siyasi ahlak özeleştiriyi, özür dilemeyi gerektirir'' dedi. Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan Erdoğan, İngiltere'nin ''Daily Telegraph'' gazetesindeke bir haberde ''İran'ın AK Parti'ye bağış yapmayı kabul ettiği'' iddiasına yer verildiğini, bunun kısa sürede İsrail'in Haaretz Gazetesi'nin internet sitesinde de kullanıldığını anlattı. ''Paslaşmaya dikkat edin'' diyen Erdoğan, bu haberin hemen ardından açıklamalar başladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Açıklamaların ilki nereden geliyor. Her zaman olduğu gibi CHP'li bir milletvekili. İsmini vermeyeceğim, bizde mahfuz, şöhret yapmaya gerek yok. Haberin aslını araştırma gereği duymadan soru önergesi veriyor. Peşinen şahsımı suçlayarak, 'gereğini yapacak mısınız' diye soruyor. Bir başka CHP milletvekili basına açıklama yapıyor 'buna inanıyorum'. YARSAV Başkanı açıklama yapıyor 'bu haberin kapatma konusu olacağını söylüyor' Psikolojik harekat başladı... CHP genel başkan yardımcısı çıkıyor 'bunun kapatma nedeni olduğunu' söylüyor. Sorsam 'hukukta bu nedir' diye bilmez, öyle de birisi... Yine bir CHP milletvekili, güya hukukçu 'ben bu iddianın doğru olduğu kanaatindeyim' diyor. Müddei iddiasını ispatla mükellef, nasıl sen doğru olduğuna inanırsın. Güya hukukçu, böyle geçiniyorlar. Biz bu iddiaya karşı çok sert tepki verdik. İngiltere yargı makamları nezdinde hemen hukuksal süreci başlattık. Genel başkan yardımcım Ömer Çelik beyi bununla görevlendirdim. Bu adımın takipçisi olduk. Nihayet yargı kararını verdi. Gerçek açığa çıktı. Söz konusu gazete, 28 Şubat'ta bir düzeltme ve özür açıklaması yaptı. Aynı zamanda da tabii manevi tazminata mahkum etti. '' Erdoğan, dün bazı gazetelerde, ''İngiliz gazetesinde yayınlanan haberin istihbarat örgütlerinin talimatıyla yazıldığı' iddiasının ortaya atıldığına dikkati çekerek, ''Bunu biz söylemiyoruz, onlar söylüyor. İki gün önce, bir başka İngiliz gazetesi İndependent, Con Coughlin hakkında bir haber yayınladı. Haberde AK Parti'yle ilgili haberin yüz kızartıcı olduğunu ifade ederek, bu yazarın Irak operasyonu sırasında olduğu gibi, bu haberde de istihbarat örgütlerinden talimat aldığı belirtilerek özeleştiri çağrısında bulunuldu'' dedi. -''BİZDE DE COUGHLİN'LER VAR''- Erdoğan, ''Türkiye'de de Con Coughlin'lerin bulunduğunu'' belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bizde de Con Coughlin'ler var kardeşim. Bir tane değil daha çok var. Bunlar 'büyük gazeteciler' diye de takdim edilirler, böyle anlatılırlar, böyle tanınırlar. Dünyanın birçok ülkesinde, gazeteciler, bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek belli çevreler tarafından kullanılabiliyor. Ya da gazetecilik faaliyetinin dışına çıkarak belli çevrelere hizmet verebiliyor. İngiliz gazetesi onurlu davranmış ve çıkmış bu yalan haberden dolayı dobra dobra özür dilemiştir. Ancak iki haftadır tüm çağrılarımıza rağmen, bu haberi evire çevire kullanan, bu haber üzerinden fırsat avcılığı yapan, bu haberi AK Parti'nin kapatılmasına adres gösterenler acaba aynı onurlu davranışı gösterebilecekler mi? Özür dileme nezaketinde bulunabilecekler mi? CHP Genel Başkan Yardımcısına, milletvekillerine, YARSAV'a tıpkı o İngiliz gazetesi gibi yüzlerinin kızarıp kızarmadığını, özür dileyip dilemeyeceklerini buradan bir kez daha sormak istiyorum; hiçbir belge ve bilgi olmadan İngiltere'de yayımlanan bir haber üzerinden AK Parti'yi hedef alanların artık bir özeleştiri yapıp yapmayacaklarını doğrusu öğrenmek istiyorum. Siyasi ahlak özeleştiriyi, özür dilemeyi gerektirir. CHP ve milletvekillerinin buradan bir kez daha siyasi ahlaka davet ediyorum.'' -''İNGİLTERE'DE ÜLKESİNİ ŞİKAYET EDİYOR''- ''Yabancı bir gazetecinin veya yabancı bir gazetenin, kalkıp da yalanına inanıp bizi töhmet altında bırakan CHP'nin Genel Başkanı sonra da gidiyor İngiltere'de ülkesini şikayet ediyor'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''(Türkiye'de basın özgürlüğü tehdit altında) diyor CHP Genel Başkanı, bununla da kalmıyor. İngiltere'den İsrail'e mesaj gönderiyor. Ne diyor biliyor musunuz? 'CHP iktidar olsaydı Mavi Marmara'ya izin vermezdik. İsrail ile ilişkilerin bozulmasına izin vermezdik' diyor. Bunu da Mavi Marmara şehitlerine, Filistinlilere, Gazze halkına yapılmış çok ağır bir haksızlık olarak gördüğümüzü burada ifade ediyorum. Bunu CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize özellikle hatırlatmak istiyorum. Lütfen başlarını iki ellerinin arasına alsınlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hadisesi, aslında bu millete sahip çıkmak değildir. Sayın Kılıçdaroğlu siz korsanlığa göz yumabilirsiniz, siz Gazze karşısında susabilirsiniz, siz ilişkiler bozulmasın diye çıtınızı çıkarmayabilirsiniz. Ama biz haksızlık karşısında haykırmaya,kendi vatandaşımızın hakkını hukukunu korumaya, kendi vatandaşlarımızla birlikte dünyanın her yerinde mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz.''