Erdoğan: CHP teröre diz çökmüş, MHP'nin de gözleri kapalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını yaptı. CHP'nin teröre diz çötüğünü söyleyen Erdoğan, MHP'ye de, "Gözünüzü kapatmayın" dedi.

AK Parti Kongresi'ne bazı gazetelerin davet edilmemesiyle ilgili olarak, "Mecbur muyuz etmeye?" dedi. Erdoğan önlerinde yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim olmak üzere 3 dönüm noktası olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasının başında CHP ’ye yüklendi. CHP’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili gensoru vermesini eleştiren Erdoğan, “Sıfır sorun yaklaşımını anlayamayan bazı çevreler bayatlamış eksen kayması safsatasına sarılıyorlar. Türkiye 'nin ekseni de, rotası da bellidir. Kalkmış anamuhalefet partisi Dışişleri Bakanımla ilgili gensoru veriyor. Gensoruyu da sulandırdınız. Bu TBMM 'nin onuruyla oynamaktır. Sadece el kaldırıp indirecekler, orada gruplarını dahi toplayamayacaklar. Varsa katkınız, katkınızı söyleyin. CHP'nin hiçbir zaman ulaşmadığı, ulaşamadığı bir noktadır, bizim dış politikada vardığımız nokta. Yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gensoru oylamasında gerekli dersi alacaklar” dedi.

Başbakan, ekonomide başarılı olduklarını belirterek “Ey anamuhalefet, ey yavru muhalefet siz o dönemleri yaşamadınız mı? 9 ay vadeyle devlet borçlanamıyordu. Şimdi hangi yüzle kalkıp da şu anki iktidarın geldiği noktayı eleştirmeye yöneliyorsunuz” dedi. Bankalara geçmişte MHP ve DSP ’nin göz yummasıyla bakkal dükkanı gibi kurulma izni verildiğini söyleyen Erdoğan artık bu sektörde bir sorunlarının kalmadığını vurguladı.

‘Üç dönüm noktası var’

Önlerindeki üç seçimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “"Artık önümüzde üç önemli dönüm noktası var. Biri 27 Ekim 2013 olarak belirlediğimiz yerel seçim olacak. 2014'ün Ağustos sonunda cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek. İlk defa cumhurbaşkanı halkın oylarıyla belirlenecek. Tarihi önemde bir seçim yaşayacağız. 2015'in Haziran ayında genel seçim yapılacak. 2015 seçimi 2023 hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Bu önemli dönüm noktalarını aştığımızda Türkiye 2023 hedefleri konusunda epeyce mesafe kat etmiş olacak. Üç yılda üç seçim yaşanacak. Biz aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Onlar kongrelerinde nasıl bir parti diye tartışırken, biz nasıl bir Türkiye diye durumu ortaya koyduk."

‘CHP terör konusunda diz çöktü’

Kongrede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’na terör konusunda çağrı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Biz çağrımızda samimiyiz. İçinde en küçük bir riya, siyasi hesap yok. Ülkemizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmak. CHP Genel Başkanı eline tutuşturulmuş notlarla hareket ediyor. Edebe, ahlaka uymayan kelimelerle bize saldırıyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun derdinin başka olduğunu, kendilerini köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan sözlerine şeyle devam etti:

“Onlar iktidara hakaret etme yarışına giriyorlar. 'Gelsin bakalım kapımız açık' diyor. Bu oyunbozanlık ifadesidir. Oturduk konuştuk, üç ay geçti. Böyle bir çalışma istiyorsanız 'hazırız' deyin. Gidilmesi gereken her yere gideriz. Başbakan yardımcım gitti arkadaşlarıyla talep etti, bazıları randevu vermedi bile. CHP Genel Başkanı'nın derdi başka. Bize geçen yıl diz çöktürmekten bize bahsettiler sonra kendileri diz çöktü. Dürüst olmazsan men dakka dukka. Terör meselesi bizim şahsi meselemiz değil. Terör bu ülkenin ortak meselesidir”

‘Mecbur muyuz davet etmeye?’

Başbakan Erdoğan, AK Parti Kongresi’ne katılmayan muhalefet partilerini de sert bir şekilde eleştirdi. Kongreyi bazı gazetelere uygulanan akreditasyon yüzünden boykot eden CHP’ye yüklenen Erdoğan, “Mecbur muyuz etmeye? Her gün her türlü hakareti yapacaksın, buna rağmen davet edeceğiz. Yok böyle 25 kuruşa simit. Basına engel konulmazmış, biz zaten koymuyoruz. O medya bize saygısızlık ettiği zaman ona haddini bildirmek de bizim cevabımızdır. O gün salonda olan bize saldıranlar yok mu, var. Ama biz üç beş tanesine böyle bir şeyi uyguladık. Sayın Kılıçdaroğlu sen İstanbul 'da belediye başkan adayı iken, bazı basın kuruluşlarını çağırmadığını neden unutuyorsun?” dedi.

MHP’ye: Gözünüzü kapatmayın

Toplantıyı Mesud Barzani’nin katılması yüzünden boykot eden MHP de Başbakan’dan eleştiri aldı. Erdoğan şunları söyledi: “Kimleri çağıracağımızı MHP'ye mi soracağız? Gözünü kapatmakla gündüz gece olmaz.”

‘Anayasada samimiyiz’

Başbakan, “Millet al sana yüzde 50 diyor. Demokrasi bu değil mi? Anayasa çalışmalarında herkes oyu oranında temsil alır” dedikten sonra Anayasa Komisyonu’nda üç temsilci vererek samimi olduklarını gösterdiklerini savundu. Erdoğan, Anayasa çalışmalarında masadan kalkan taraf olmayacaklarını yineledi.