Erdoğan: Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor (2)

RİZE MİTİNGİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize\'de Valilik tören alanında vatandaşlara seslendi. Tören alanına, mitinglerde \'Rize torunuyum\' diyen CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile \'Rize geliniyim\' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e, gönderme yapılan \"Rize\'nin torunuymuş, Rize\'nin geliniymiş, Bir çekilin bakayım. Asıl Rizeli gelmiş\" yazılı dev pankart asıldı.

Konuşmasına yöreye özgü maniyle başlayan Erdoğan, ‘Yurdum, Baba ocağım’ diyerek nitelendirdiği Rizeli hemşerilerini selamladı, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Kalabalıktaki coşku üzerine Rize’de tarih yazıldığını belirten Erdoğan, “Yine başkasın Rize. Tarih yazıyorsunuz, Karadeniz gibi kükrüyorsun Rize. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Rizeli uşaklar sizi selamlıyorum, hanım kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Balıkçılarımızı, esnafımızı selamlıyorum. 8 aylık hasretin ardından tekrar memleketimde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

‘BİZ İŞ YAPMAYA GELİYORUZ İŞ LAF DEĞİL’

Ülkede 81 tane güzel olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bizim gözümüzde Rize bir tane. Bu evlanız da Rize’yi çok özledi. Bundan sonra İspir’ kuru fasulye yemeye çok daha hızlı gideceksiniz. Erzurum’a aynı şekilde. Karşımda yine aynı zirveye koşan bir Rize görüyorum. Sandıkları patlatacak mıyız? Türkiye\'de bir numara olacak mıyız? Aman ha. Bu meydanda 24 Haziran\'ın gelmesini iple çeken bir Rize görüyorum. Şimdi anayurdum baba ocağım Rize’ye soruyorum 24 Haziran\'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız? İrade, erdem ve cesarette Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz? Rize’de bu iş bitmiş, Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Fakat Rize sadece burası değil, Türkiye\'nin dört bir yanında bizim hemşerilerimiz var mı? Var. Yurtdışında var mı? Ben sizden evladınız kardeşiniz olarak bir şey rica ediyorum. Hepsini bunların tek tek telefonla arayacaksınız tamam mı? Hem burada hem ülkemin her yerinde bunu başaralım. Kimisi gelir ‘Gelininizim’ de, kimisi gelir ‘şöyle-böyle’ der filan falan. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biz iş yapmaya geliyoruz iş laf değil” diye konuştu.

‘KARADENİZ’DE TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİK’

Ovit Tüneli’nin açılışıyla Karadeniz’in tarihi bir ana tanıklık ettiğini ifade eden ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seslenen Erdoğan şöyle konuştu:

“Bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasa bir projenin açılışını yaptık. Evet 2012 yılında ‘Bismillah’ diyerek ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli\'nin bugün açılışını yaptık. Maliyetini yaklaşık rakam vereyim size, bir buçuk katrilyon. 6 senede bitti. Elhamdülillah. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki öyle arabayla bir tünelin içinden gittik-geldik. Ama ne güzel, ne mutlu düşünebiliyor musunuz? 14 buçuk kilometre gidiş, 14 buçuk kilometre geliş öyle bir tünel ve dünyada eşi benzeri çok az olanlardan. Rize ve Erzurum\'a bunlar yakışır. Şimdi birileri kekle, pastayla, muhallebi ile uğraşırken hamdolsun biz Türkiye\'yi bir hayali ile daha buluşturduk. Dün de Transatlantik doğalgazının açılışını yaptık. Bunun hem Türkiye\'ye faydası var hem Avrupa\'ya. Türkiye neler yapıyor, nelerle uğraşıyor, onlar ne ile uğraşıyor. Bay Muharrem Edirne\'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, biz Rizeli, Erzurumlu, Trabzonlu hemşerilerimizi yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, Amerika\'dan gelecek yeni telefonu bekleyedursun, biz dün Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Sırbistan Cumhurbaşkanları ile beraber Türkiye bölgesinin enerji merkezine dönüştüren TANAP projesini hayata geçirdik. 1850 kilometre uzunluğundaki TANAP ile tarihte ilk kez Hazar gazının ülkemize ve Avrupa\'ya taşınmasını sağladık. Ya bunlar neyin hayır neyin şer olduğunu bile farkında değil.\"

‘20 UÇAKLA 14 NOKTAYI YOK ETTİK’

Erdoğan, miting sırasında alana kurulu dev ekrandan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerini vatandaşlara izletti. Erdoğan, Kandil’de 20 uçakla 14 noktanın yok edildiğini aktararak “Kandile operasyon yapamayacaklar diyor. Bay Kemal, bak senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik. Nerede Kandil’de Gerekirse Sincar’da. Bunlar bize Afrin’e girmeyin demişlerdi. Cerablus’a girmeyin demişlerdi. Biz Afrin’e de Cerablus’a da girdik mi?. Afrin’de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Bay Kemal bay muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki \'ben zenci Türklerindenim, Erdoğan Beyaz Türk\'. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm. Çünkü bu millete efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olamaya geldik. Biz bununla dolaştık. Kardeşlerim Adalet Bakanlığı\'na bunlar 4 tane hukukçu gönderdi. Gönderdikleri hukukçular çalıştılar, evrakları incelediler incelemelerin sonucunda Kemal beye bunlar geldi Bay Kemal’de dedi ki; ‘ben de okudum gördüm ki FETÖ’nun Türkiye’ye gönderilmesinde üzerine düşen görevi yaptı’ Öyle her zaman doğru şeyleri söylemez ha burada söyledi. Öyle veya böyle biz doğruluktan, dürüstlükten yanayız” diye konuştu.

Türkiye’nin yüzde 7,4 büyüdüğünü kaydeden Erdoğan, “Şimdi muhalefet şehir hastaneleri diyor. 3. Havalimanını kapatmanın vaadini verirken biz 2018’in ilk çeyreğinde ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük. Böylece Türkiye’yi ilk çeyrekte OESD ülkeleri arasında birinci sıraya G20 ülkeleri arasında da ikinci sıraya yükselttik. Şimdi kalkıyor bunu da beğenmiyor. Esnafa sanatkara diyor ki ‘Senin cebindeki para büyüdü mü?’ Aman yarabbi. Bu kadar işsize iş imkânı sağlanırken bu büyüme değil mi? Diyorum sana sen ekonomiden anlamazsın\" dedi.

‘BAY KEMAL, BAY MUHARREM’İ BAŞINDAN SAĞMAK İÇİN ADAY YAPTI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ele başının Amerika’dan iadesine ilişkin daha önceki konuşmasını da dinletti. Ana muhalefet liderine eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi:

“Bakın Bay Kemal ne diyor. Amerika’nın iade etmesi lazım. Sonra diyor ki ‘bana bunun belgesini göster’. İşte bakın çırak ne diyor, genel başkan ne diyor. Zaten mesele bay Kemal, bay Muharrem’i başından sağmak için aday yaptı. Seçimden sonra daha da başka yol olur. İşte bunun için diyoruz ki durmak yok yola devam diyoruz. İşte bunun için irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Vakit Türkiye vaktidir. Vakit Türkiye vakti diyerek 24 Haziran’da sandıkları patlatıyoruz. Güçlü demokrasinin en önemli şartı dişli muhalefettir. Muhalefet ne kadar kaliteli ne kadar vizyoner olursa bir ülkenin siyasetinin kalibresi de o derece yüksek olur. Maalesef Türkiye’de bu konuda ciddi bir eksiklik yaşanıyor. Biz Allah’ın izni ile cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Bunu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda tek yol alamadığı tek alan muhalefet ve kalibresidir. Türkiye bütün amacı yıkmak sabote etmek durdurmak olan bir muhalefeti hak etmiyor. Milletimiz sürekli yasakların darbelerin, anti demokratik güçlerin yanında saf tutan bir muhalefet anlayışını da hak etmiyor. 15 Temmuz’da ben Marmaris’ten geliyorum, saat 23.17, Kılıçdaroğlu nerede? Atatürk Havalimanı’nda. Ama 10 binler orada. Ne yaptı o hemen tanklarla görüşmeleri yaptılar ondan sonra tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne geçti. Bende gece 3 civarında oraya indim. İndiğimde tabi onlar da orada. Sen korkaksın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Dikkat edin son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakâr kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Oysa bu zatın meclisteki icraatlarına bakıyorsunuz; hukuk dersinde zaten sınıfta kalmış. Özgürlükler noktasında karnesi kırıklarla dolu. En başarılı olduğu alan yasakçılık, cuntacılık, darbe severlik. Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişleten tüm düzenlemeler en fazla karşı çıkan tepki gösteren vekillerden biri bay Muharrem’dir.\"

‘BUNUNA ADI SİYASET DEĞİL, OMURGASIZLIKTIR’

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye tepkisini sürdüren Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Yine bay Muharrem 2009 yılında TRT’de çalışan bir hanım kameraman kardeşimizin başını bere ile kapatmasına tahammül edemeyip hükümete soru önergesi vermişti. Biz 5 yıl sonra sorunu kökten çözene kadar bay Muharrem’in imzası dolayısıyla başörtülü kardeşlerim çile çekmeye devam etti. Aynı şekilde imam hatip ve meslek liselerine uygulanan kat sayı zulmünü kaldırdığımızda da yine en büyük muhalefeti mecliste bu zat yaptı. Bu ülkenin çocuklarının diğer akranlarıyla beraber eşit şartlarda üniversite sınavına girmesinin önünde set gibi dikilenler yine bunlardı. O gün ‘başörtüsü özgür olmasın’ diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi’nin kapısında nöbet tutan bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. ‘İsteyen başını örter, isteyen açar’ diyor. Biz senin cemaziyülevvelini biliyoruz. Neler yaptığınızı biliyoruz. Bununa adı siyaset değil, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür. Benim vatandaşım takiye değil adamın siciline bakar. Lafa değil icraata bakar.\"

\'20 BİN ÖĞRETMEN DAHA ALACAĞIZ’

‘Bizim siyasetimiz birlik, dirlik, bolluk siyasetidir’ diyen Erdoğan, “Biz bugüne kadar miting meydanlarında ne söylediysek, mecliste de aynısını söyledik. Diyarbakır’da, Hakkari’de neyi savunuyorsak, Trabzon, Rize, Giresun, Adana’da da aynısını savunduk. Çift dilli, çift kimlikli, iki yüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık. 3-5 oy uğruna değerlerimizden, ilkelerimizden taviz vermedik. Bizim siyaset geleneğimizde tahkiye yoktur. Biz bu sene 20 bin öğretmen daha alacağız. Kılıçdaroğlu ‘ne kadar varsa gelsin, alırım’ diyor. Biz sadece alabileceğimizi alırız. Biz Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşmanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın sancısını yaşıyoruz. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, 80 milyona hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

‘24 HAZİRAN TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEMİN İLK ADIMIDIR’

24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyetin yarışacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bir tarafta durdurmaktan, kapatmaktan, çürümeye terk etmekten bahseden bir yıkım ekibi var. Diğer tarafta Türkiye’ye yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetlerle şahlandırmanın sevdasını taşıyan AK Parti var. Bir tarafa da bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Afrin kahramanlarına dil uzatan bir anlayış var. Diğer tarafta mücadelemizi yeni zaferlere taşımaya çalışan kararlı bir duruş var. Bir tarafta istismar ve korku siyaseti var, diğer tarafta hizmet siyaseti var. Bir tarafta faşist CHP zihniyetini diriltmeye çalışanlar var, diğer tarafta ‘hak, adalet ve özgürlük’ diyen bir anlayış var. Bir tarafta karanlık var, diğer tarafta AK Parti’nin aydınlığı var. Bir tarafta Pensilvanya’da kurulun yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulun cumhur ittifakı var. 24 Haziran günü milletimiz bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak. Ya üç benzemezin 16 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemesine müsaade edeceğiz, ya da ülkemizi tüm alanlarda güçlendirmeye devam edeceğiz. 24 Haziran Türkiye’de yeni bir dönemin ilk adımıdır. 24 Haziran Türk demokrasinin bayram günü olacaktır. 24 Haziran büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdesidir.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin sonunda Süper Lig\'e yükselen Çaykur Rizespor\'un şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan\'a Çaykur Rizespor kulüp yöneticileri ile teknik direktör İbrahim Üzülmez eşlik etti.

FOTOĞRAFLI